Manchester United fait partie de ces clubs capables de donner à un simple match de championnat des airs de grand événement : Old Trafford, les projecteurs allumés et, aussitôt, tout le monde en parle. Mais pour suivre toute la saison, mieux vaut s’y retrouver dans le dédale des droits de diffusion. Les diffuseurs varient beaucoup selon la compétition : voici donc un rapide tour d’horizon.

Manchester United : toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matches des Red Devils en direct à la télévision et en streaming ?

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Manchester United en Premier League, en Carabao Cup, en FA Cup et dans le Community Shield à la télévision et en streaming

En Allemagne, pour regarder la Premier League, la destination est presque incontournable : Sky. Tous les matches y sont diffusés en direct, en intégralité ou dans le cadre d’un multiplex, selon le programme de la journée. Tous les matches de Manchester United sont concernés. Et si la télévision n’est pas une option, il est possible de les regarder en streaming sur Sky Go ou WOW.

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Depuis la saison 2025/26, Sky a également ajouté la Carabao Cup à son offre de football anglais. Autrement dit, quand Manchester United joue en Coupe de la Ligue, le match y est aussi diffusé en direct : pas besoin de passer d’un diffuseur à l’autre.

Pour la FA Cup et le FA Community Shield, en Allemagne, il faut passer par DAZN, qui détient les droits exclusifs. Lorsque Manchester United dispute un match dans l’une de ces deux compétitions, il est donc diffusé en direct en streaming.

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Manchester United : toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil. Le direct commenté de SPOX

SPOX couvre également certains matches de United en direct commenté. Si vous ne voulez manquer aucune action importante, rendez-vous sur le site. Les liens vers nos directs seront publiés peu avant le coup d’envoi.

Manchester United : toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil. Le club en bref