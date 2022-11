Manchester United : Ten Hag ne veut plus faire jouer Ronaldo !

Les récentes déclarations de Cristiano Ronaldo pourraient bien sceller la fin de son aventure avec Manchester United. Dans une interview accordée à Piers Morgan, l’attaquant portugais a, comme il l’avait promis, lâché ses quatre vérités sur le club mancunien. Des infrastructures à la direction, tout le monde ou presque a reçu de vives critiques de la part du quintuple Ballon d’Or.

Parmi eux, Erik Ten Hag pour qui l’ancien madrilènes a déclaré « ne pas avoir de respect » puisqu’il n’en montre pas pour lui. Des mots forts qui ne seront sûrement pas sans conséquence. D’après les informations d’ESPN ce mardi, l’entraîneur néerlandais aurait annoncé à sa direction que CR7 ne jouerait plus tant qu’il sera le coach des Red Devils.

Erik ten Hag has told Manchester United bosses that Cristiano Ronaldo should not play for the club again, sources have told @RobDawsonESPN. https://t.co/CKe9IOFTdz