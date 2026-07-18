Manchester United surprend Rashford avec une décision surprenante

Manchester United a convoqué son ailier Marcus Rashford pour participer à la préparation de la nouvelle saison, une décision qui pourrait ouvrir la voie à son maintien au sein de l'équipe et l'empêcher de partir lors du mercato estival.

Prêté la saison passée au FC Barcelone, l’Anglais a disputé 49 matchs, marquant 14 buts et délivrant 14 passes décisives.

Selon le journal Sport, le Barça avait envisagé d’activer la clause d’achat de 30 millions d’euros, mais a préféré temporiser avant de changer d’avis avec l’arrivée d’Anthony Gordon.

Conscient que son passage en Catalogne est terminé, l’attaquant, qui vient de disputer le match pour la troisième place de la Coupe du monde contre la France, va désormais réfléchir à la suite de sa carrière.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts, Manchester United a décidé de le rappeler pour la préparation estivale, sous la supervision de l’entraîneur Michael Carrick, qui souhaite l’évaluer en vue de le conserver.

Rashford avait quitté Old Trafford en raison de désaccords avec l’ancien entraîneur Ruben Amorim, mais son départ n’était pas définitif, son contrat courant jusqu’en 2028.

Son avenir sera fixé à l’issue de la préparation estivale, le joueur étant associé à la décision finale.

De son côté, Manchester United maintient sa position : pas de nouveau prêt, uniquement un transfert définitif si départ il doit y avoir.