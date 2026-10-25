La défaite n'est plus un simple revers de trois points dans la course au titre de Premier League anglaise, elle s'est transformée en une sonnette d'alarme retentissante qui menace l'avenir de Michael Carrick à la tête de la direction technique de Manchester United, après que l'équipe a encaissé un coup dur sur sa pelouse d'Old Trafford, en s'inclinant sur le score de trois buts à zéro face à Bournemouth.

Les répercussions de cette chute ne se sont pas arrêtées aux limites du résultat, elles se sont étendues jusqu'à ouvrir la porte à des interrogations décisives sur l'avenir de l'entraîneur, dans un contexte de montée des réclamations en faveur de son limogeage, à un moment où il semble que les crises administratives pourraient compliquer la situation au sein du club anglais.

Dans un développement notable, le journaliste français Romain Molina a révélé des détails passionnants concernant l'avenir de Carrick, soulignant que le sort de l'entraîneur était peut-être déjà scellé, mais que les divergences au sein de la direction de Manchester United ont empêché de trancher sur l'identité de son successeur.

Molina a écrit sur son compte sur la plateforme X : « Comme annoncé, le sort de Carrick était déjà scellé, mais les dirigeants de Manchester United ne se sont pas entendus entre eux sur celui qui lui succédera. Le groupe INEOS continue de répéter les mêmes schémas encore et encore. »

Ces déclarations mettent en lumière une crise qui dépasse les limites des résultats sur le terrain, puisqu'elles placent la direction de Manchester United devant un test difficile, alors que l'on évoque un avenir scellé pour l'entraîneur sans qu'un accord n'ait été trouvé sur le remplaçant approprié, ce qui pourrait accentuer l'état d'incertitude entourant l'avenir de l'équipe lors de la prochaine étape.







