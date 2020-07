Manchester United - Roy Keane charge David De Gea

L'ancien joueur de Manchester United n'a pas été très tendre vis à vis de David De Gea, qu'il estime trop faible pour espérer remporter des trophées.

"Cela ne va pas devenir une conférence de presse pour faire le procès de David de Gea. Nous allons simplement rester soudés. David est assez fort mentalement pour savoir que son travail est de performer à l'entraînement et d'être prêt pour les matchs", déclarait Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse, il y a une semaine.

​"Il fait beaucoup trop d'erreurs, de grosses erreurs"

Il faut dire que le portier de avait été vivement critiqué Outre-Manche pour sa prestation face à , en demi-finale de la Cup. En méforme, l'Espagnol peine à retrouver son niveau d'antan, mais a été rassurant lors de ses deux dernières sorties. Suffisant pour se racheter ?

Pas aux yeux de Roy Keane. En effet, l'ancien joueur des Red Devils s'est montré très critique à l'encontre du portier espagnol, jugé pas assez fiable. "Il fait beaucoup trop d'erreurs, de grosses erreurs, qui ont coûté des points importants à United. Si United veut se battre pour le titre de champion, il a besoin d'un meilleur gardien, il a besoin de changement", a estimé l'ancienne gloire du club dans des propos accordés à Sky Sports, jamais le dernier à donner son point de vue.



"Les attaquants sont laissés de côté ou vendus, tout comme les milieux de terrain, mais pour une raison quelconque, on devrait conserver les gardiens un peu plus longtemps, pour ce qu'ils auraient fait deux ou trois ans auparavant (...) Nous avons vu passer à un autre niveau en améliorant son gardien de but", a ensuité précisé l'Irlandais. Pour viser très haut, disposer d'un dernier rempart de qualité est effectivement un avantage non négligeable. À l'Espagnol de retrouver la forme.