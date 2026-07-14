Manchester United renonce à Ederson : après Andrey Santos, le transfert de Tielemans est officiel

Après avoir finalisé l’arrivée d’Andrey Santos, suite à l’échec des négociations pour Ederson avec l’Atalanta, Manchester United a rapidement frappé fort en officialisant l’une de ses recrues majeures de l’été. Youri Tielemans quitte Aston Villa et devient officiellement un Red Devil, le club ayant déboursé 36 millions de livres sterling pour s’assurer les services du milieu de terrain belge. Âgé de 29 ans, il a paraphé un contrat de cinq ans et constitue l’un des renforts ciblés par Michael Carrick pour revitaliser l’entrejeu en vue de la nouvelle saison.





LES PREMIÈRES PAROLES - Le Belge a officialisé l’accord qui le lie aux Red Devils jusqu’en 2031 : « Il est difficile de décrire à quel point je suis fier de rejoindre Manchester United. Signer pour un club aussi spécial est une sensation incroyable, l’aboutissement d’années de dévouement depuis que je suis tombé amoureux du football. »