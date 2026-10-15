Lisandro Martínez a été sanctionné par Manchester United pour son interview au vitriol après la défaite 2-0 contre l’Atlético Madrid, rapporte la BBC. L’Argentin a écopé d’une amende et son avenir au club est très incertain. Jeudi, Martínez a été convoqué par l’entraîneur Michael Carrick. À la suite de cet entretien, l’ancien joueur de l’Ajax a présenté publiquement ses excuses.

Après le match contre l’Atlético Madrid, Martínez avait surtout critiqué le directeur technique Jason Wilcox, qui, selon lui, n’avait pas suffisamment renforcé l’effectif lors du mercato estival. « Nous avons réalisé une saison fantastique l’an dernier et nous attendons maintenant davantage de la direction du club », avait-il déclaré à Amazon Prime.

« Des recrues capables de créer de la concurrence, car beaucoup d’autres équipes font aussi venir de nombreux joueurs », avait ajouté Martínez. Dans une première déclaration, le défenseur avait ensuite expliqué avoir parlé sous le coup de la colère et de la frustration, et que ses propos découlaient de son ambition de disputer les plus grands titres avec Manchester United.

Depuis, Martínez s’est également entretenu avec Carrick et la direction du club. « Aujourd’hui, j’ai rencontré la direction du club et l’entraîneur. La discussion a été très positive. Nous avons pu échanger nos points de vue et parler ouvertement de ce qui s’est passé après le match », écrit-il.

« Tout le monde sait que je suis quelqu’un de passionné et que je vis le football avec une grande intensité, poursuit le défenseur. La frustration liée à la défaite m’a poussé à exprimer ce que je ressentais à un moment et dans un lieu qui n’étaient peut-être pas appropriés, et je tiens à m’en excuser. »

Martínez reconnaît également que ses propos n’ont pas contribué à l’unité au sein de Manchester United. « Notre club est à son meilleur niveau lorsque nous sommes tous unis, et je comprends que mes paroles, à ce moment-là, n’y ont pas contribué », déclare le défenseur.

Martínez souligne aussi qu’il est convaincu que tout le monde au club poursuit le même objectif. « Je sais que chacun à Manchester United fait tout son possible pour réaliser notre ambition commune : obtenir les succès que ce club et ses supporters méritent. »

Avec ces excuses, Martínez veut définitivement tourner la page sur les remous provoqués par ses déclarations. « Maintenant que cette situation est derrière nous, nous nous concentrons pleinement sur notre objectif : gagner ensemble », conclut le défenseur.