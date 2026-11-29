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Pour Mauricio Pochettino, les deux premiers matches de Premier League sur le banc de Manchester United ont été un choc : deux matches, aucun but marqué et huit encaissés, avec la lourde défaite 4-0 de la semaine dernière à Anfield contre Liverpool et celle d'hier, 0-4 à Old Trafford, face à Brentford (qui s'est imposé dans le stade des Red Devils pour la première fois en 89 ans). Entre ces deux lourdes défaites en championnat, il y a eu un match nul 2-2 contre le Sporting Lisbonne en Ligue des champions.

Les supporters de Manchester United sont furieux et ont copieusement sifflé hier, tandis que la menace d'une relégation se concrétise.

Après le match d'hier, Pochettino a analysé la situation en ces termes : « C'est une période difficile. Peut-être me demanderez-vous si c'est plus dur que je ne le pensais. Je réponds oui. Nous ne nous serions jamais attendus à un tel résultat. Nous devons prendre acte de notre réalité. D'accord, nous sommes Manchester United, mais on ne peut pas gagner grâce au seul écusson et à l'histoire du club. Nous devons être à la hauteur de l'adversaire dans tous les domaines et, pour l'emporter, nous devons faire mieux que lui. C'est un résultat extrêmement douloureux. »

Le technicien argentin, qui a quitté son poste de sélectionneur des États-Unis pour rejoindre Manchester United, a ajouté : « Nous devons tirer les leçons de cette douleur et essayer de remobiliser les joueurs. Perdre deux fois 4-0 n'est certainement pas bon signe. Il est difficile de rester positif. Je suis très déçu. En même temps, j'éprouve aussi beaucoup d'amertume pour mes joueurs. Nous comprenons les supporters, mais nous devons prendre la situation à cœur. Nous devons rester unis et soudés. Le plus important, maintenant, est de consacrer toute notre énergie à améliorer la situation. Nous en ressentons le poids et la responsabilité. »