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Bart DHanis
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Manchester United paie près de 10 millions d’euros pour le successeur de Michael Carrick

Manchester United

Manchester United fera tout pour recruter Mauricio Pochettino si Michael Carrick est limogé, rapporte The Athletic ce mercredi matin. Un accord personnel a déjà été conclu avec l’entraîneur argentin.

Carrick dirige l’équipe à Old Trafford avec un contrat permanent depuis le début de cette saison. La saison dernière, il avait conduit le club à une belle troisième place en Premier League en tant qu’entraîneur intérimaire.

Cette saison, les choses ne se passent pas aussi bien. Le club occupe actuellement la dix-huitième place de Premier League, dans la zone de relégation. En Ligue des champions, il est dix-septième sur 36.

Après une douloureuse défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth, l’entraîneur britannique disposait de trois matches pour redresser la situation. Le premier s’est soldé par une défaite 2-0 face à Chelsea.

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Manchester United a ensuite renversé un retard de 0-2 contre l’AS Roma en Ligue des champions pour s’imposer 3-2. Le week-end dernier, l’équipe de Carrick est revenue deux fois au score face à Aston Villa, et la rencontre s’est terminée sur un 4-4.

Cela ne suffit pas aux dirigeants du club, qui vont prochainement limoger Carrick. Pochettino lui succédera. Un accord personnel a donc déjà été trouvé ; il ne reste plus qu’à obtenir son départ de la sélection nationale des États-Unis.

Ce ne sera qu’une formalité pour le club de Manchester. Pochettino est lié à la fédération américaine jusqu’à la mi-2030, mais sa clause libératoire s’élève à environ neuf millions d’euros.

L’ancien entraîneur de l’Espanyol, de Southampton, de Tottenham Hotspur, du Paris Saint-Germain et de Chelsea souhaite ardemment prendre les rênes de l’équipe à Old Trafford. Il serait supporter du club depuis toujours.

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