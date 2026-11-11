Manchester United fera tout pour recruter Mauricio Pochettino si Michael Carrick est limogé, rapporte The Athletic ce mercredi matin. Un accord personnel a déjà été conclu avec l’entraîneur argentin.

Carrick dirige l’équipe à Old Trafford avec un contrat permanent depuis le début de cette saison. La saison dernière, il avait conduit le club à une belle troisième place en Premier League en tant qu’entraîneur intérimaire.

Cette saison, les choses ne se passent pas aussi bien. Le club occupe actuellement la dix-huitième place de Premier League, dans la zone de relégation. En Ligue des champions, il est dix-septième sur 36.

Après une douloureuse défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth, l’entraîneur britannique disposait de trois matches pour redresser la situation. Le premier s’est soldé par une défaite 2-0 face à Chelsea.

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Manchester United a ensuite renversé un retard de 0-2 contre l’AS Roma en Ligue des champions pour s’imposer 3-2. Le week-end dernier, l’équipe de Carrick est revenue deux fois au score face à Aston Villa, et la rencontre s’est terminée sur un 4-4.

Cela ne suffit pas aux dirigeants du club, qui vont prochainement limoger Carrick. Pochettino lui succédera. Un accord personnel a donc déjà été trouvé ; il ne reste plus qu’à obtenir son départ de la sélection nationale des États-Unis.

Ce ne sera qu’une formalité pour le club de Manchester. Pochettino est lié à la fédération américaine jusqu’à la mi-2030, mais sa clause libératoire s’élève à environ neuf millions d’euros.

L’ancien entraîneur de l’Espanyol, de Southampton, de Tottenham Hotspur, du Paris Saint-Germain et de Chelsea souhaite ardemment prendre les rênes de l’équipe à Old Trafford. Il serait supporter du club depuis toujours.