Manchester United : Neville met en garde Ten Hag

L'ancien capitaine mancunien, Gary Neville, s’en est encore pris à l’équipe actuelle d’United. Et il a conseillé au Néerlandais Erik Ten Hag de réfléchir par deux fois avant d’accepter la proposition que lui font les dirigeants anglais.

S’exprimant sur l'écart qu’il y a aujourd’hui entre son ancienne équipe et les deux premiers de la Premier League, Liverpool et Manchester City, le célèbre consultant a indiqué que cela en disait suffisamment sur le gouffre qui sépare aujourd’hui United du sommet.

« Il me reste très peu de mots pour Manchester United », a-t-il déclaré lors du Gary Neville Podcast. « Pas de colère, plus de commentaire. Ça ressemble presque à une farce, c’est comme si on s’y attendait presque. Les joueurs entraînent Ralf Rangnick dans leur chute. Ils sont mauvais. »

"Quand je regarde Manchester City et Liverpool, ils ont des joueurs humbles, pas d'ego surdimensionné, ils comprennent leur position, l'équipe passe avant tout. Il n'y a pas un seul joueur de Manchester United qui pourrait entrer dans l'une de ces deux équipes, alors pourquoi avoir un ego surdimensionné. Vous pensez que vous n'avez pas besoin de travailler dur ? Je ne vois plus rien de tout cela".

L'article continue ci-dessous

« On doit être honnêtes avec Ten Hag »

Le travail de reconstruction en vue de la saison prochaine est déjà en cours à Old Trafford, les Red Devils cherchant à nommer Erik ten Hag comme nouveau manager cet été. Cependant, étant donné l'état dans lequel se trouve United, Neville craint que le patron de l'Ajax ne soit découragé d'accepter le poste et porter ainsi atteinte à sa réputation.

"Je ne sais pas Rangnick va parler à Ten Hag honnêtement. [Donny] van de Beek, lui, le fera", poursuit Neville, qui a remporté 17 grands honneurs au cours d'une illustre carrière à United. "Nous savons qu'Edwin van der Sar est à l'Ajax et qu'il parlera à Ten Hag en toute honnêteté. Il lui dira d'être très prudent avant d'aller à Manchester United, car cela peut être un cimetière pour les coaches réputés en ce moment".

"Rangnick est arrivé avec une réputation incroyable mais il commence maintenant à être touché par ce qui se passe autour de lui et il semble plus faible et vulnérable sur le banc de touche en raison des performances des joueurs sur le terrain, qui n'ont rien à voir avec lui, a enchéri Neville. Ole Gunnar Solskjaer est un gars bien, les joueurs l'appréciaient et pourtant ils ont causé sa chute. C'est une position vraiment difficile pour le club".