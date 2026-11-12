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Michael Carrick n’est plus l’entraîneur de Manchester United, rapporte Fabrizio Romano jeudi matin. Le technicien de 45 ans a été licencié en raison du début de saison décevant de son équipe.

Le licenciement de Carrick se profilait depuis quelque temps déjà. Son successeur semble également connu : Mauricio Pochettino devrait remettre Manchester United sur les rails.

Carrick officiait sur le banc d’Old Trafford avec un contrat permanent depuis le début de cette saison. La saison dernière, il avait mené le club à une belle troisième place en Premier League en tant qu’entraîneur intérimaire.

Cette saison, en revanche, Manchester United va très mal. La situation ne s’est pas améliorée ces dernières semaines.

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Le géant anglais occupe actuellement la dix-huitième place de Premier League, dans la zone de relégation. En Ligue des champions, Manchester United est dix-septième sur 36.

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Reste à attendre la confirmation officielle de Manchester United. Les Red Devils ont déjà trouvé un accord personnel avec Pochettino depuis quelque temps.

Pochettino est lié à la fédération américaine jusqu’à la mi-2030, mais dispose d’une clause libératoire d’environ neuf millions d’euros.

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Manchester United devrait donc pouvoir boucler l’opération très rapidement. Pochettino pourrait faire ses débuts à la tête du club le 22 novembre, contre Liverpool à Anfield.

Carrick peut désormais chercher un nouveau défi. Il avait auparavant dirigé Middlesbrough en deuxième division anglaise.