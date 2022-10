Manchester United : Jérôme Rothen tacle Erik Ten Hag dans le dossier Cristiano Ronaldo

Le Portugais a été mis à l'écart après avoir quitté prématurément Old Trafford face à Tottenham. Jérôme Rothen est choqué par la gestion du cas CR7.

Après avoir fait parler de lui en quittant le banc de touche avant la fin de match face à Tottenham, Cristiano Ronaldo a été mis à l'écart par son club et ne sera pas dans le groupe face à Chelsea. Une décision forte de Manchester United qui soutient donc pleinement Erik Ten Hag dans ce dossier. Pourtant, pour certains, la gestion du cas Ronaldo par le Néerlandais n'est pas idéale. C'est l'avis de Jérôme Rothen qui a ouvertement taclé Erik Ten Hag dans son émission sur RMC.

"Si tu ne voulais pas de Ronaldo, il fallait l'assumer"

"Que Cristiano Ronaldo soit sanctionné par le club, ça dépend du rapport que le club a avec le joueur. Erik Ten Hag est entièrement responsable de tout ça. Si tu as comme plan de ne pas le faire jouer, ne prend pas le risque de le mettre sur le banc. Il a fait ça souvent et ne l'a pas fait rentrer. Parfois il trouve des excuses", a analysé Jérôme Rothen.

"En fait il n’en a rien à faire. Il gère Cristiano Ronaldo comme n’importe quel autre joueur de l’effectif et c’est bien le problème ! Cristiano Ronaldo quand même ! On ne parle pas de n’importe quel joueur. C’est un scandale de le traiter comme ça. Si tu n’en voulais pas, il fallait le dire, il fallait l'assumer", a ajouté l'ancien joueur du PSG.

Juninho : "Je dis bravo à Ten Hag"

"Avec ce joueur, tu dois assumer plein de choses. Si tu veux le mettre dehors, tu trouves un accord contractuel et tu lui dis en début de saison : 'Je ne compte pas sur toi.' Mais tu ne peux pas lui faire subir ce qu’il vit depuis pas mal de match. En plus il a été décisif il y a pas longtemps et là, Ten Hag était bien content de l’avoir. C’est encore une fois un manque de respect", a conclu Jérôme Rothen.

Juninho, lui, a un tout autre avis sur la question : "Je dis bravo à Ten Hag, je dis bravo à l'entraîneur ! Car s'il ne fait pas ça avec Ronaldo, il est mort avec les autres joueurs. Cela veut dire que Cristiano Ronaldo peut quitter le banc de touche avant que le match finisse et Dalot ne peut pas le faire. Bien sûr, je ne discute pas le talent de Cristiano Ronaldo c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football".

"Le temps passe pour tout le monde. Les joueurs passent mais le club reste. C'est très dangereux si l'entraîneur n'agit pas. Je préfère perdre mais en prenant la bonne décision, avec du respect. Ten Hag vient d'arriver dans un grand club qui ne gagne pas depuis le temps. Il a bien fait. Après, on a tous joué en fin de carrière. C'est dur d'accepter que la fin arrive. Cristiano était toujours plus puissant que tout le monde et c'est compliqué pour lui d'accepter sa situation", a conclu l'ancien directeur sportif de l'OL.