Manchester United frappe à la porte de Deschamps : la réponse est prête

Didier Deschamps, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, est entré dans le radar de Manchester United, dans un contexte où la direction du club anglais s'active pour trouver un nouvel entraîneur capable de diriger l'équipe lors de la prochaine étape, au milieu d'une instabilité et d'un recul des résultats avec l'actuel entraîneur Michael Carrick, mais le technicien français ne semble pas enthousiaste à l'idée de se lancer dans une nouvelle aventure pour le moment.

Selon ce qu'a rapporté le site « Foot Mercato », Manchester United a pris contact avec Deschamps ces derniers jours pour s'enquérir de sa position concernant la prise en main technique des Red Devils, après que son nom a commencé à circuler parmi les options envisagées par la direction, qui cherche à trouver l'entraîneur adéquat pour ramener le club dans la course aux titres.

Michael Carrick fait face au risque de quitter son poste, malgré la victoire dramatique face à la Roma (3-2) en Ligue des champions, car la direction de Manchester United poursuit ses contacts avec plusieurs entraîneurs, parmi lesquels Julian Nagelsmann et Unai Emery, ce dernier semblant toutefois plus proche d'une prolongation de son contrat avec Aston Villa, ce qui complique davantage la tâche du club pour trancher le dossier du nouvel entraîneur.

Deschamps avait évoqué son avenir en juin dernier, avant de disputer sa dernière participation à la Coupe du monde avec l'équipe de France, déclarant : « Je n'exclus rien », après avoir passé 14 ans à la tête du staff technique des Bleus, entamant ensuite une période d'éloignement des pressions du football, profitant de son temps avec sa famille et ses amis.

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Malgré l'association de son nom à plusieurs clubs européens en quête d'un nouvel entraîneur, Deschamps ne semble pas prêt à accepter une quelconque offre pour le moment, d'autant plus que Manchester United traverse une période difficile marquée par un recul des résultats et le mécontentement des supporters, auxquels s'ajoutent les critiques visant la politique de recrutement, ce qui rend l'idée de prendre les commandes à Old Trafford peu attrayante pour lui actuellement.

Deschamps a déjà connu une expérience en Premier League en tant que joueur, lorsqu'il a porté le maillot de Chelsea lors de la saison 1999-2000, après son départ de la Juventus. Son nom avait par ailleurs été associé à un intérêt du Real Madrid pour le recruter, avant que la direction du club espagnol ne se tourne vers le choix de José Mourinho, une étape que le technicien français était prêt à franchir.

Deschamps n'exclut pas un retour sur les bancs au cours de la prochaine période, mais il ne ressent aucune urgence, étudiant sereinement les opportunités qui s'offrent à lui, et il pourrait préférer attendre le prochain mercato avant de prendre sa décision quant à sa nouvelle destination, à un moment où les spéculations se multiplient autour de son avenir, son nom restant associé à plus d'un club européen.