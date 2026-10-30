Manchester United en négociations avec City pour conclure un transfert arabe

Le joueur algérien Rayan Aït-Nouri envisage de quitter Manchester City en janvier prochain, après que des intermédiaires ont déjà entamé des discussions avec plusieurs clubs, dont Manchester United.

Le site « TeamTalk » a rapporté qu'Aït-Nouri souffre d'un manque de temps de jeu avec Manchester City depuis son arrivée à l'Etihad Stadium, en provenance de Wolverhampton en 2025.

Aït-Nouri n'a pas encore disputé la moindre rencontre de Premier League anglaise sous la direction de l'entraîneur Enzo Maresca, lequel a fait part de son opinion sur le latéral au directeur sportif de Manchester City, Hugo Viana.

Viana s'attelle à élaborer un plan pour le départ du joueur algérien, le club souhaitant régler l'avenir du défenseur avant l'ouverture de la période des transferts hivernaux en janvier. Selon les informations, Manchester City réclamerait environ 30 millions de livres sterling dans le cadre du transfert d'Aït-Nouri.

Maresca avait déjà clarifié publiquement sa position concernant Aït-Nouri plus tôt ce mois-ci, affirmant que le joueur algérien n'était pas son premier choix et évoquant la concurrence à laquelle il est confronté pour obtenir une place dans l'effectif.

Manchester United figure parmi les clubs tenus informés de l'évolution de la situation, après s'être vu offrir l'opportunité de recruter Aït-Nouri lors du dernier jour de la précédente période des transferts. Les Red Devils étaient intéressés par la venue du joueur algérien, mais la transaction n'a pas pu être finalisée avant la fermeture du marché des transferts.

Mais les canaux de communication entre les deux clubs ont de nouveau été rouverts, tandis que les intermédiaires cherchent à savoir s'il serait possible de parvenir à un accord concernant le transfert du joueur dès le début de la nouvelle année.

Aït-Nouri semble ouvert à un transfert vers Manchester United, ce qui ferait de lui le premier joueur à passer directement de Manchester City à Manchester United depuis le transfert d'Owen Hargreaves en 2011.

Everton a manifesté de l'intérêt pour le joueur algérien, mais ne sera en mesure de recruter Aït-Nouri que s'il finalise définitivement l'arrivée de Jack Grealish, les règlements de la Premier League interdisant aux clubs d'emprunter deux joueurs au même club.

Manchester City ne verrait pas d'inconvénient à autoriser le départ d'Aït-Nouri sous forme de prêt, ce qui donnerait aux clubs intéressés l'occasion de s'attacher ses services sans être tenus de verser immédiatement le montant d'un transfert définitif. Cependant, Manchester City exigerait que l'accord de prêt comporte une clause permettant de le transformer en transfert définitif si le défenseur algérien atteint un nombre déterminé et convenu de matches disputés.