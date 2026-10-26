« Manchester United doit nommer Arne Slot »

À Manchester United, les problèmes semblent s’aggraver de jour en jour. Si les consultants de Voetbalpraat sur ESPN estiment eux aussi qu’un simple changement d’entraîneur ne résoudra pas la situation, un technicien néerlandais est, assez étonnamment, proposé : Arne Slot.

Manchester United a été balayé 0-3 par Bournemouth dimanche, une défaite particulièrement douloureuse. L’équipe n’a ainsi remporté aucun de ses huit derniers matches, toutes compétitions confondues.

« Ils paient beaucoup trop cher des joueurs moyens », estime Kenneth Perez. « Ils ne peuvent plus attirer les véritables grands joueurs, mais ils doivent vraiment faire les choses autrement. Peut-être doivent-ils aussi changer complètement leur façon de penser. »

Martijn Krabbendam avance alors une proposition surprenante. « Vous savez qui ils devraient prendre ? Arne Slot. Bien sûr. Si Slot peut aller là-bas, ils doivent limoger Carrick immédiatement. »

« Les fondations de Manchester United sont évidemment bien plus fragiles que celles de Liverpool », prévient Sjoerd Mossou, qui qualifie United de « club le plus mal dirigé au monde ». « Au fond, ce qui arrive à un si beau club est tragique », estime également Perez.

Prochains matchs CHE Premier League 08:30 MUN

Plus tôt ce mois-ci, on a appris que Slot, limogé par Liverpool, avait rejoint l’UEFA. Il a intégré le Technical Observer Group de l’instance européenne. Ce groupe est chargé d’analyser les matches de haut niveau et de suivre les évolutions tactiques. Ses membres se concentrent sur la Ligue des champions et l’Euro.

Cela ne signifie toutefois pas qu’il ne pourrait pas accepter une offre pour reprendre un poste d’entraîneur en club. « On peut arrêter à tout moment, c’est très peu contraignant », expliquait récemment Frank de Boer, qui occupe le même rôle depuis quelque temps.