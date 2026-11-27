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Manchester United a entamé des discussions en vue d’un transfert de Calvin Bassey, capitaine de Fulham, en janvier, afin de relancer sa saison difficile en Premier League. Alors que l’équipe de Mauricio Pochettino végète dans la zone de relégation, le club prépare un mercato hivernal actif à plusieurs postes, tandis que Bassey négocie son avenir dans l’ouest de Londres.

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Manchester United cible Bassey pour remédier à ses problèmes défensifs

Manchester United a entamé des discussions pour connaître les conditions d’un éventuel transfert de Bassey en janvier , selon The Athletic. Le capitaine de Fulham apparaît comme l’une des principales pistes pour renforcer une défense en grande difficulté cette saison.

Manchester United a encore encaissé quatre buts contre Liverpool le week-end dernier. Seul Crystal Palace affiche un pire bilan défensif en Premier League. Dix-neuvième du classement après 11 matches, le club compte apporter un soutien important à son entraîneur Pochettino à l’ouverture du mercato hivernal.

Jarrad Branthwaite, d’Everton, et Nathan Collins, de Brentford, figurent également sur la liste de Manchester United, mais Bassey est désormais une cible prioritaire. Son contrat actuel à Craven Cottage expire cet été, même si Fulham dispose d’une option pour le prolonger de 12 mois.

Bassey s’exprime sur son avenir à Fulham

Faire venir Bassey de l’ouest de Londres ne sera pas simple, car Fulham négocie activement un nouveau contrat avec son capitaine. L’ancien défenseur des Rangers a rappelé son importance samedi après-midi, avec une nouvelle belle prestation lors du match nul de Fulham contre Manchester City (1-1) à l’Etihad Stadium.

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Interrogé sur son avenir après le coup de sifflet final, Bassey a reconnu vouloir régler rapidement sa situation contractuelle, tout en disant du bien de son club actuel.

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« Bien sûr [c’est quelque chose que nous voulons régler rapidement], a déclaré Bassey à TNT Sports. Nous négocions, nous discutons toujours. C’est un endroit formidable, je m’y suis bien installé et l’entraîneur m’a accordé beaucoup de confiance. Je suis heureux d’être ici et nous verrons, je l’espère, ce que donneront les négociations. »

Pochettino prévoit de renforcer l’effectif à plusieurs postes en janvier

Recruter un nouveau défenseur central n’est qu’un volet du mercato hivernal de Manchester United. Pochettino devrait également recevoir le soutien du club pour recruter un arrière gauche et un attaquant, afin de sortir Manchester United de la zone de relégation.

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Au poste d’arrière gauche, Maxi Araujo, du Sporting CP, a été identifié comme une option possible. Le défenseur du FC Barcelone Alejandro Balde est lui aussi ouvert à un transfert , ses perspectives de jouer en équipe première en Espagne ne s’étant pas améliorées depuis l’été.

Trouver un nouvel attaquant pourrait toutefois s’avérer plus compliqué. The Athletic rapporte que Manchester United ne devrait pas tenter de recruter Folarin Balogun, attaquant de Monaco et des États-Unis, tandis que Dominic Calvert-Lewin, précédemment ciblé, n’est plus disponible après avoir signé un nouveau contrat avec Leeds United.

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Quelle suite pour Manchester United et Bassey ?

Malgré les efforts de Fulham pour prolonger le contrat de son capitaine, Manchester United garde espoir de faire venir Bassey de l’ouest de Londres en janvier. Tout dépendra en grande partie de l’évolution des négociations à Craven Cottage dans les prochaines semaines. À l’approche du mercato hivernal, Pochettino et la direction du club doivent agir vite pour arrêter leurs choix de recrues.