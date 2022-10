La sœur de Cristiano Ronaldo se lâche sur les réseaux sociaux et ose une métaphore scandaleuse

La sœur de Ronaldo, Katia Aveiro, a pris la défense de son frère après que ce dernier se soit retrouvé en disgrâce à Manchester United, puni par son club et Erik Ten Hag. Elle a comparé le traitement réservé à son frère à la crucifixion de Jésus-Christ.

L'attaquant portugais a été critiqué par Ten Hag et écarté de l'équipe première après avoir refusé d'entrer en jeu contre Tottenham. Ronaldo a aussi quitté le stade avant la fin du match, ce qui a gâché une victoire impressionnante des Red Devils.

Ten Hag montré sévèrement du doigt

Ten Hag n'a pas tardé à réagir : Ronaldo a reçu une amende, a été prié de s'entraîner seul et a été écarté de la compétition pour le match de samedi contre Chelsea (1-1). Le conflit, qui était déjà bien envenimé, a atteint son paroxysme après que la sœur Katia Aveiro se soit donc prise à Ten Hag en comparant le traitement réservé à son frère à la mort de Jésus.

"Personne qui est né pour briller par les mains de Dieu ne sera défait par quelqu'un qui n'a jamais porté ses chaussures. Il est et sera de l'histoire ancienne", a-t-elle écrit sur son Instagram, en adjoignant des photos de selfie et de séquences d'elle avec son frère de 37 ans.

"Il y a un verset dans la bible qui dit : 'Cet homme vous a été remis par le plan délibéré et la prescience de Dieu ; et vous, avec l'aide d'hommes méchants, vous l'avez mis à mort en le clouant à la croix ", a-t-elle ajouté.

" Il a tenu la promesse qu'il avait faite à 13 ans à sa maman et à ses frères et sœurs. C'est celui dont on se moquait de l'accent et dont on se moquait de son père alcoolique", a enchéri Katia, manifestément très remontée.

Dans son message offensif, elle décrit également Ronaldo comme un guerrier qui a "quitté sa maison avec des larmes et une douleur que seuls ses proches connaissent" pour "construire un château avec des pierres". Elle a ensuite signé son message en disant qu'elle se sentait "privilégiée d'être née dans la même famille que cet être humain merveilleux".

La sœur de Ronaldo encense Mourinho

En plus de cette comparaison à peine voilée de Ronaldo à Jésus, Aveiro s'est également rendue sur ses Instagram Stories pour accabler davantage Ten Hag. Elle a notamment exigé le licenciement de ce dernier.

L'un de ces messages était une vidéo de José Mourinho disant : "Si vous n'êtes pas capable d'entraîner les grands joueurs, vous n'êtes capable d'entraîner personne". La chanteuse a également souligné l'attaque de l'ancien international anglais de cricket Kevin Pietersen sur Twitter contre Ten Hag, où il l'a qualifié de "clown qui manque totalement de respect au plus grand footballeur de notre temps."

Ten Hag a critiqué Ronaldo pour ses actions lors d'une conférence de presse vendredi. Dans cette conférence, il a appelé le capitaine portugais à élever ses standards après l'incident "inacceptable".