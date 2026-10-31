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Chelsea a signé une victoire convaincante 2-0 face à Manchester United à Stamford Bridge, profitant de l’expulsion de Lisandro Martinez. Les buts de Morgan Rogers et Cole Palmer en seconde période ont assuré les trois points à l’équipe de Xabi Alonso.

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Alonso met fin à la mauvaise passe, Martínez craque à Stamford Bridge

Xabi Alonso et Michael Carrick, anciens adversaires au milieu de terrain en Premier League, se retrouvaient sur les bancs à Stamford Bridge, tous deux sous pression. Cinquième au classement, Chelsea cherchait à rebondir après une défaite contre Tottenham et une élimination aux tirs au but face à Liverpool en Coupe de la Ligue. Manchester United, 16e et sans victoire depuis huit matches toutes compétitions confondues, avait besoin d’un résultat pour atténuer les critiques visant Carrick, dans sa première saison comme entraîneur.

Alonso devait se passer de Reece James, Emiliano Martínez et João Pedro. Il a opté pour une défense à trois composée de Josh Acheampong, Wesley Fofana et Levi Colwill, avec Romeo Lavia et Moisés Caicedo au milieu, et Marco Palestra comme piston gauche. Estêvão était titulaire aux côtés de Morgan Rogers et Cole Palmer, de retour de suspension. Carrick a associé Carlos Baleba à Andrey Santos au milieu et réintégré Lisandro Martínez, Bruno Fernandes et Matheus Cunha dans son équipe.

Manchester United supérieur avant la pause

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La première période n’a pas suivi le scénario attendu. Manchester United s’est montré plus convaincant, avec un léger avantage dans la possession à la pause (51 %), et un but de Cunha a été refusé après intervention de la VAR à la 34e minute. Chelsea a peiné à se créer des occasions franches face au bloc compact des visiteurs, et les deux équipes ont regagné les vestiaires sur le score de 0-0.

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Rogers débloque la situation

Le match a basculé cinq minutes après la reprise. Lavia a récupéré le ballon au milieu et trouvé Rogers, qui a percé dans l’axe, éliminé Harry Maguire puis lobé Senne Lammens à la 50e minute. Ni Maguire ni Martínez ne sont intervenus pour le stopper, et la défense de Manchester United s’est ouverte bien trop facilement. Carrick a remplacé Baleba par Kobbie Mainoo aux alentours de l’heure de jeu pour tenter de reprendre le contrôle, mais Manchester United ne s’en est jamais remis.

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Martínez expulsé, Palmer transforme le penalty

Martínez a été averti à la 59e minute pour avoir tiré le maillot de Rogers. Quatre minutes plus tard, sur un corner, il a donné un coup de coude au visage de Fofana. Après consultation de la VAR, l’arbitre lui a adressé un deuxième carton jaune à la 63e minute et accordé un penalty. Palmer s’en est chargé à la 64e minute et a pris Lammens à contre-pied, ou plutôt placé le ballon hors de sa portée, pour porter le score à 2-0.

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Chelsea gère jusqu’au bout

En supériorité numérique, Chelsea a contrôlé la fin de rencontre. Le club londonien a terminé avec 59 % de possession, 20 tirs contre 10 pour Manchester United, dont 10 cadrés contre quatre. Manchester United a écopé de cinq cartons jaunes et commis 20 fautes, contre huit pour Chelsea. Geovany Quenda a remplacé Palmer dans le temps additionnel, alors que le match touchait à sa fin.

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Les conséquences

Cette victoire porte Chelsea à 16 points et, pour l’instant, à la quatrième place, à égalité de points avec Brighton (qui compte un match en moins), alors que d’autres rencontres doivent encore se jouer ce week-end. Pour Manchester United, le tableau est sombre : sept points en neuf matches de championnat, une seule victoire et une série sans succès désormais longue de neuf matches toutes compétitions confondues, sa dernière victoire remontant au 10 septembre. La pression sur Carrick ne fera que s’accentuer.