Manchester United continue de piétiner et enchaîne un sixième match sans victoire

Manchester United n’a une nouvelle fois pas réussi à s’imposer en Premier League dimanche après-midi. En déplacement sur la pelouse de Leeds United, les Mancuniens ont pourtant pris l’avantage grâce à Bryan Mbeumo, mais l’égalisation de Dominic Calvert-Lewin a fixé le score à 1-1.

Leeds a dominé la première demi-heure, sans se créer de véritable occasion franche. À la 26e minute, Nico Elvedi est passé tout près d’ouvrir le score de la tête. À l’autre bout du terrain, Mbeumo aurait lui aussi pu marquer, mais sa tête a manqué de précision.

Le verrou a finalement sauté à la 35e minute. Au terme d’une belle combinaison sur le côté droit, Youri Tielemans a adressé un centre à ras de terre devant le but. Mbeumo a devancé James Justin pour pousser le ballon au fond : 0-1.

Après la pause, Leeds a accentué la pression et a rapidement été récompensé. United n’est pas parvenu à dégager correctement un corner, et le ballon est arrivé dans les pieds de Calvert-Lewin. L’attaquant a pris le dessus sur Mbeumo et a égalisé de près : 1-1.

Elland Road a explosé de joie, convaincu que Leeds pouvait aller chercher davantage. Les locaux n’ont toutefois pas réussi à poursuivre sur leur lancée.

Aucune des deux équipes n’a osé se livrer complètement, ce qui a donné une seconde période laborieuse. Une frappe de Bruno Fernandes a roulé juste à côté du but, tandis qu’Anton Stach a envoyé le ballon largement au-dessus pour Leeds. Dans le temps additionnel, Stach a encore eu l’occasion d’inscrire le but de la victoire, mais sa tentative de près a été trop molle. Le score est donc resté à 1-1.

La pression sur Michael Carrick continue ainsi de monter. Son équipe n’a pas perdu depuis six matches, toutes compétitions confondues. En Premier League, elle n’a battu qu’Ipswich Town cette saison. Mercredi prochain, United se déplacera à Côme en Ligue des champions.