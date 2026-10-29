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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Manchester United cherche à arracher l'attaquant anglais à son ennemi juré

Mercato
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D. Calvert-Lewin
Angleterre

Manchester United cherche des solutions à sa crise offensive

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Manchester United étudie la possibilité de recruter l'un des attaquants de la sélection anglaise, dans le cadre de la quête du club pour renforcer son front offensif, lors du mercato hivernal de janvier.

Il s'agit de Dominic Calvert-Lewin, l'attaquant de Leeds United, mais le journal britannique « Daily Mail Sport » estime que boucler l'opération sera difficile, en raison de la rivalité intense entre les deux clubs.

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Calvert-Lewin a relancé sa carrière avec Leeds United, après avoir rejoint le club lors de l'été 2025 dans le cadre d'un transfert libre, à la suite d'une dernière période marquée par les blessures avec Everton.

Le joueur, âgé de 29 ans, a inscrit 20 buts en 49 matches avec Leeds, dont cinq buts en dix rencontres depuis le début de la saison actuelle. Il a également marqué dans les filets de Manchester United, lorsque la confrontation entre les deux équipes s'est soldée par un match nul 1-1, plus tôt ce mois-ci.

Ses performances lui ont valu une convocation en sélection anglaise, lors de la dernière trêve internationale, mettant fin à une absence de cinq ans avec l'équipe nationale.

Calvert-Lewin a disputé 43 matches de Premier League sous le maillot de Leeds, dont 38 comme titulaire, et il est lié au club par un contrat courant jusqu'en 2028.

La crise de United

Manchester United cherche une solution à sa crise offensive, après que l'équipe s'est retrouvée sans véritable attaquant de pointe disponible, en raison de l'éloignement des terrains de Benjamin Sesko jusqu'en janvier au moins, à cause d'une blessure à la jambe.

L'entraîneur Michael Carrick a eu recours à l'ailier Bryan Mbeumo au poste d'avant-centre, le joueur ayant débuté les cinq derniers matches toutes compétitions confondues à ce poste, après que le technicien a perdu confiance en l'attaquant néerlandais Joshua Zirkzee.

La rivalité historique entre Manchester United et Leeds United était clairement apparue l'été dernier, lorsque le gardien de but Karl Darlow est devenu le premier joueur à passer de Leeds à Manchester United depuis Alan Smith en 2004.

Leeds a refusé de mentionner Manchester United dans son communiqué, qui confirmait le départ de Darlow à l'issue de son contrat, se contentant d'indiquer que le joueur « souhaitait explorer un défi différent ».

Éric Cantona et Rio Ferdinand comptent parmi les noms les plus marquants ayant quitté Leeds United pour Manchester United, lors de transferts qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire des deux clubs.

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