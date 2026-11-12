Manchester United a limogé Carrick. Pochettino tout proche du banc des Red Devils

Comme le révèle Fabrizio Romano, dans l’attente de communiqués officiels, Manchester United a limogé Michael Carrick. Né en 1981, Carrick, ancien joueur des Red Devils de 2006 à 2018, entraînait United depuis le 26 janvier 2026. Après avoir qualifié l’équipe pour la Ligue des champions la saison dernière, Carrick a connu un début de saison 2026-2027 très difficile : après 10 journées de Premier League, Manchester United occupe l’avant-dernière place avec 8 points.

POCHETTINO EN APPROCHE

Pour remplacer Carrick, la piste Mauricio Pochettino prend de l’ampleur ces dernières heures. Actuel sélectionneur des États-Unis, il a auparavant entraîné l’Espanyol, Southampton, Tottenham, le Paris Saint-Germain et Chelsea.

Manchester United a conclu un accord verbal de principe avec Pochettino pour qu’il devienne le nouvel entraîneur de l’équipe première. Des négociations sont en cours avec la Fédération des États-Unis, puisqu’une clause libératoire de 10 millions de dollars existe.

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(en cours d’actualisation)