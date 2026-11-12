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cm grafica carrick manchester united 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Manchester United a limogé Carrick. Pochettino tout proche du banc des Red Devils

Manchester United
Mercato
M. Carrick

Michael Carrick démis de ses fonctions d’entraîneur des Red Devils avec effet immédiat

Comme le révèle Fabrizio Romano, dans l’attente de communiqués officiels, Manchester United a limogé Michael Carrick. Né en 1981, Carrick, ancien joueur des Red Devils de 2006 à 2018, entraînait United depuis le 26 janvier 2026. Après avoir qualifié l’équipe pour la Ligue des champions la saison dernière, Carrick a connu un début de saison 2026-2027 très difficile : après 10 journées de Premier League, Manchester United occupe l’avant-dernière place avec 8 points.

POCHETTINO EN APPROCHE

Pour remplacer Carrick, la piste Mauricio Pochettino prend de l’ampleur ces dernières heures. Actuel sélectionneur des États-Unis, il a auparavant entraîné l’Espanyol, Southampton, Tottenham, le Paris Saint-Germain et Chelsea.

Manchester United a conclu un accord verbal de principe avec Pochettino pour qu’il devienne le nouvel entraîneur de l’équipe première. Des négociations sont en cours avec la Fédération des États-Unis, puisqu’une clause libératoire de 10 millions de dollars existe.

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