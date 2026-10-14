Manchester United maintient pour l’instant sa confiance en Michael Carrick, rapporte Samuel Luckhurst, journaliste très fiable qui suit le club. Les Red Devils ont toutefois déjà un éventuel remplaçant en vue si la situation ne s’améliore pas.

La saison a commencé de manière désastreuse pour Manchester United. Le club occupe actuellement la treizième place de Premier League avec six points en six matches.

Mardi soir, Manchester United s’est également incliné sans avoir la moindre chance face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Le grand club avait pourtant remporté son premier match dans la compétition, 4-0 contre le FC Sabah.

Dans l’ensemble, les résultats ne sont pas assez bons, si bien que le club commence prudemment à explorer d’autres options. Fabian Hürzeler serait très apprécié par la direction de Manchester United.

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L’Allemand de 33 ans entraîne actuellement Brighton & Hove Albion, qui occupe une belle troisième place en Premier League. Avant la trêve internationale, son équipe avait même battu Arsenal, champion en titre, 3-0.

Il ne semble toutefois pas que Carrick soit sur le point d’être limogé. Ses bonnes performances de la saison dernière lui valent encore un important crédit. Au sein de l’effectif comme chez les supporters, beaucoup estiment également que l’équipe n’a pas été suffisamment renforcée l’été dernier.