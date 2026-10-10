Manchester City, tentative in extremis : une amende pour éviter la relégation

Avant la décision de la Commission indépendante, Manchester City et la Premier League avaient entamé des négociations confidentielles pour tenter de parvenir à un accord et éviter des sanctions sportives extrêmes comme une relégation ou le retrait de titres, comme le révèle Bloomberg. La proposition sur la table prévoyait le paiement d’une sanction financière d’une ampleur très élevée, une solution qui aurait permis au club de clore l’affaire sans impliquer la moindre reconnaissance formelle ou juridique de culpabilité.





LE CHOIX - Mais les dirigeants d’Etihad ont refusé tout type de compromis qui aurait pu ne serait-ce qu’égratigner leur ligne de défense. Afin de revendiquer leur totale étrangeté aux accusations et de réaffirmer leur innocence, la direction de Manchester City a interrompu les négociations, choisissant de rejeter la sanction économique pour aller à l’affrontement frontal. Une décision intransigeante qui a précédé le recours officiel déposé le 1er octobre 2026 et qui expose désormais le club aux lourdes décisions de la justice sportive.