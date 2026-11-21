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Manchester City a encore laissé échapper de précieux points en Premier League samedi. L’équipe d’Enzo Maresca n’a pas fait mieux qu’un match nul 1-1 à domicile contre Fulham, qui a longtemps semblé en passe de créer la surprise à l’Etihad Stadium. Rodrigo Muniz a ouvert le score pour les visiteurs, avant qu’Elliot Anderson ne fixe le score à 1-1 après la pause d’une superbe volée. En première période, Erling Haaland s’est vu refuser un but dans des circonstances discutables.

Manchester City abordait cette rencontre sous pression. Le géant anglais avait perdu ses trois derniers matches de championnat et comptait six points de retard sur le leader, Arsenal, avant d’affronter Fulham. Après la défaite 3-1 contre Nottingham Forest, Maresca a procédé à trois changements et titularisé Nico O'Reilly, Ayyoub Bouaddi et Phil Foden. Du côté de Fulham, les anciens défenseurs de l’Ajax Calvin Bassey et Kenny Tete figuraient dans le onze de départ.

Les locaux ont tenté de prendre l’initiative dès les premières minutes, mais se sont heurtés à une défense de Fulham bien organisée. David Affengruber a empêché O'Reilly de se montrer dangereux grâce à un contre décisif, tandis qu’une tentative de Haaland a également été contrée. De son côté, Fulham ne s’est pas laissé acculer et s’est régulièrement porté vers l’avant.

À la 16e minute, cette volonté offensive a débouché sur une ouverture du score inattendue. Oscar Bobb, qui affrontait cet après-midi ses anciens coéquipiers sous le maillot de Fulham, a servi Muniz au terme d’une belle action. L’attaquant brésilien n’a pas hésité et a envoyé le ballon dans le haut des filets depuis l’intérieur de la surface : 0-1.

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Quelques minutes plus tard, Manchester City a cru égaliser. À la 25e minute, Haaland a poussé le ballon dans le but au deuxième essai, après que Bernd Leno avait mal repoussé sa première tentative. L’arbitre Tom Bramall a toutefois refusé le but, estimant que le Norvégien avait délogé le ballon des mains de Leno. Une décision ensuite confirmée par la VAR, mais très discutable, puisque Leno ne semblait pas encore avoir fermement saisi le ballon.

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Ce but égalisateur refusé a suscité une vive frustration chez les locaux, qui ont ensuite continué à peiner pour mettre Fulham sous pression. Haaland s’est encore procuré deux excellentes occasions, mais a d’abord tiré largement au-dessus avant de manquer le cadre sur une autre tentative. À l’autre bout du terrain, Gianluigi Donnarumma a dû intervenir face à Bobb, qui avait profité d’une défense maladroite. À la pause, le public a raccompagné les joueurs de City aux vestiaires sous les sifflets.

Maresca a choisi de ne faire aucun changement à la mi-temps, mais son équipe est revenue des vestiaires avec davantage d’énergie. Foden a contraint Affengruber à réaliser un contre décisif et les locaux ont progressivement fait reculer Fulham. L’égalisation méritée est arrivée à la 57e minute : sur un corner de Foden dégagé par Sander Berge, Anderson a repris le ballon d’une magnifique volée pour marquer : 1-1.

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Il s’agissait du premier but d’Anderson en championnat sous le maillot de Manchester City. Le milieu de terrain a ensuite joué avec une confiance visible et est passé près du doublé, mais sa frappe a fui le poteau gauche de Leno. Une attaque prometteuse au cours de laquelle Haaland l’a servi n’a pas non plus débouché sur un deuxième but.

Fulham a néanmoins refusé de céder face à la pression croissante des locaux. Après une excellente passe de Berge, Muniz s’est procuré une belle occasion d’inscrire son deuxième but, mais Donnarumma a réalisé un bel arrêt à ras de terre dans le coin du but. Peu après, le gardien italien s’est de nouveau illustré avec une excellente parade sur une tentative de l’ancien joueur de l’Ajax Calvin Bassey.

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En fin de match, Maresca a tenté d’arracher la victoire en faisant notamment entrer Rayan Cherki, Josko Gvardiol et Allan, mais le deuxième but n’est jamais venu. La série de dix-sept victoires consécutives de City contre Fulham en Premier League a ainsi pris fin. L’équipe de Maresca a certes évité une quatrième défaite de rang en championnat, mais a perdu sa deuxième place au profit de Brighton & Hove Albion.