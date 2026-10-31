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Bart VerbruggenGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

Manchester City s’incline notamment à cause des réflexes exceptionnels de Bart Verbruggen, de Brighton

Manchester City vs Brighton
Manchester City
Brighton
Premier League
Mobilité totale
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Manchester City a laissé échapper des points à l’Etihad Stadium pour la première fois de la saison en Premier League. L’équipe d’Enzo Maresca s’est même inclinée 0-1 face à Brighton & Hove Albion. Bart Verbruggen a joué un rôle majeur grâce à plusieurs superbes arrêts. The Seagulls prennent ainsi leur revanche après leur élimination en milieu de semaine en Coupe de la Ligue anglaise face à City, qui s’était qualifié pour le tour suivant aux tirs au but.

City a subi un coup dur dès le début du match. La rencontre n’avait pas encore atteint la onzième minute lorsqu’un centre tendu venu de la droite est arrivé jusqu’à Maxim De Cuyper. Le Belge a parfaitement gardé la tête froide et servi Yassin Ayari, qui a poussé le ballon au fond des filets : 0-1.

City devait courir après le score, mais n’a longtemps pas montré assez de conviction pour faire vaciller Brighton, qui jouait très bien. Iliman Ndiaye est passé le plus près du but, mais le Sénégalais a vu sa tête passer à côté de la cage de Verbruggen.

City est revenu des vestiaires plein de bonnes intentions, mais a eu de la chance lorsque De Cuyper a manqué le 0-2 en tirant largement au-dessus. City a réagi par Ndiaye, dont la frappe a heurté le poteau après un réflexe de Verbruggen.

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Brighton a été repoussé de plus en plus loin dans son camp et a concédé un nombre croissant d’occasions. Mais Verbruggen faisait obstacle, comme lorsqu’un superbe réflexe de l’international néerlandais a empêché Matheus Nunes d’égaliser.

En fin de match, le scénario n’a guère changé. City s’est créé des occasions malgré sa prestation médiocre. Ndiaye aurait dû ne laisser aucune chance à Verbruggen, mais sa tentative au second poteau a fini dans le petit filet extérieur.

Maresca a notamment fait entrer Phil Foden pour tenter de faire la différence. Verbruggen a également repoussé la tentative d’Abdukodir Khusanov grâce à un nouveau réflexe. O’Reilly et Jérémy Doku se sont eux aussi heurtés au gardien, auteur d’une prestation remarquable, dans les tout derniers instants. Avec ces trois points, Brighton grimpe à une belle troisième place en Premier League.

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