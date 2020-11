Manchester City : Riyad Mahrez savoure son triplé, Benjamin Mendy son retour en forme

Dans le festival de Manchester City, les anciens Havrais ont été à la fête avec quatre buts dont trois pour l’international algérien.

Dans le dur en championnat depuis le début de la saison, est revenu à certains standards, ce samedi face à . Malgré une rencontre de coincée entre deux journées de Ligue des Champions, les Citizens ont livré un véritable festival offensif. Si Kevin De Bruyne a joué les chefs d’orchestre, c’est bien Riyad Mahrez qui a décroché le titre de meilleur joueur du match. Il faut dire qu’avec un triplé, l’Algérien a mis tous les ingrédients pour.

"Lorsque vous jouez bien et que vous ne marquez pas dans les matchs, vous ressentez un peu de frustration, mais nous devons continuer à travailler, confesse Mahrez à la BBC. Nous avons continué à travailler à l'entraînement et dans les matchs pour retrouver la confiance."

"C'est toujours bon de marquer des buts, donc je suis très heureux, mais le plus important était de gagner et de créer des occasions. Probablement le dernier [est mon but préféré] parce que je ne marque pas trop avec ma tête."

Premier but pour Mendy

A l’image de Manchester City, Mahrez était en manque de réussite depuis le début de la saison. Peu décisif (un but, une passe), le Fennec surfe sur sa superbe réalisation inscrite avec l’ durant la trêve internationale. A l’Eithiad Stadium, il n’a pourtant pas été le seul ex-Havrais à se mettre en évidence.

Titularisé sur la côté gauche de la défense, Benjamin Mendy y est également allé de son but. Une première pour le champion du monde 2018 depuis son arrivée dans le nord de l’ il y a désormais quatre saisons. Une façon également de retrouver le moral, lui qui vient d’enchaîner une deuxième titularisation de suite après avoir été sur le flanc pendant plus d’un mois.

"Ce n'était pas facile car parfois je revenais puis quelque chose de négatif se passait derrière. Maintenant je me sens plus en forme donc je suis prêt à tout donner pour Manchester City et faire mon travail pour l'équipe."

Pas épargné par les blessures depuis ses débuts à Manchester City, Benjamin Mendy a vu débarquer Joao Cancelo depuis deux saisons. Même si le Portugais peut jouer sur les deux côtés, le Français sait qu'il représente une vraie concurrence. A lui de retrouver son niveau aperçu sous les ordres de Marcelo Bielsa à Marseille.