Manchester City a intensifié ses démarches pour recruter le Néerlandais Cody Gakpo, ailier de Liverpool, avant la clôture du mercato, alors que le club cherche à renforcer son secteur offensif après les départs d'Omar Marmoush et de Savinho à Tottenham Hotspur, tandis que les négociations avec les représentants du joueur sont entrées dans une phase avancée.

Fabrizio Romano, spécialiste des informations sur les transferts, a déclaré que Manchester City travaillait sérieusement pour boucler le dossier Gakpo, confirmant l'existence de progrès dans les négociations avec l'entourage du joueur, dont de précédents rapports avaient évoqué le souhait de quitter Liverpool durant l'actuelle période des transferts.

Romano a précisé que la position de Liverpool concernant le départ de l'ailier néerlandais est liée à une condition essentielle, à savoir la réussite du club à recruter un remplaçant adéquat avant de donner son accord définitif à son transfert vers Manchester City.

La démarche de Liverpool pour s'assurer un remplaçant de Gakpo intervient à un moment où le club cherche à renforcer ses options offensives, les rapports faisant état de sa proximité avec un accord pour recruter Bradley Barcola, ailier du Paris Saint-Germain, tout en étant entré en négociations concernant Ismaïla Sarr, joueur de Crystal Palace.

Gakpo a pris part avec Liverpool au dernier match contre Nottingham Forest, où il a délivré la passe décisive sur le premier but de son coéquipier Alexander Isak, tandis que l'ailier espagnol Victor Muñoz a volé la vedette après être entré en jeu en cours de partie et avoir inscrit un superbe but offrant le nul 2-2 à son équipe.

Manchester City cherche à renforcer le poste d'ailier après les départs de Marmoush et de Savinho, ce qui a fait de Gakpo l'une des principales options envisagées par le club avant la fermeture du marché des transferts.

Gakpo avait prolongé son contrat avec Liverpool pour cinq saisons après le sacre de l'équipe en Premier League en 2025, faisant de son avenir un sujet de grand intérêt à l'approche de la clôture de la période des transferts.