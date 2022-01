Manchester City : Pep Guardiola ne veut pas "trahir" le club

Arrivé à Manchester City en 2016, Pep Guardiola est la figure de proue de l'ambitieux projet du Champion d'Angleterre. Considéré comme l'un des meilleurs techniciens de la planète, l'Espagnol réalise un travail salué par tous du côté de l'Etihad Stadium. Forcément, il suscite aussi de nombreuses convoitises, qui plus alors que son contrat prendra fin en juin 2023.

Pep Guardiola aborde l'avenir avec sérénité

Conscient de sa situation contractuelle, l'ex-entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich affirme toutefois être pleinement concentré sur Manchester City. "Je ne pense pas aussi loin car mon avenir dépend toujours des résultats. Je ne m'inquiète pas une seconde. Je me sens bien ici. À la fin de la saison, nous verrons ce qui se passera", a ainsi relativisé le Catalan, dans des propos rapportés par Sky Sports. Loyal, Pep Guardiola veut rester droit avec un club qui lui a tout donné.

"Ils m'ont tout donné, donc je ne peux pas les trahir ou leur faire quoi que ce soit de mal. Ce ne serait pas élégant de ma part. Nous avons pris ensemble la décision de débuter cette aventure et de prolonger deux fois le contrat, ce sera la même chose pour la suite. Cela dépendra de ce qu'ils pensent de moi et de comment je me sens dans le club", a expliqué le coach des Citizens, toujours en quête d'une Ligue des Champions.

Une fin de saison pleine de promesses

Arrivé à Manchester pour soulever la coupe aux grandes oreilles, Pep Guardiola n'est pas passé loin de son objectif ultime la saison dernière, tombé en final face aux Blues de Chelsea. Cette année, le club anglais est toujours en course pour atteindre les sommets européens, et file droit vers un nouveau titre de Champion d'Angleterre.