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Alvaro Arbeloa savoure les performances de ses défenseurs centraux David Affengruber et Calvin Bassey.

L’entraîneur espagnol de Fulham a déclaré à Sky Sport après le match nul 1-1 obtenu samedi dernier sur le terrain de Manchester City : « Je leur ai dit qu’ils ressemblaient à Franco Baresi et Paolo Maldini, quel duo ! Ils ont fait un excellent travail, en défendant avec agressivité quand il fallait presser et en s’entraidant quand nous devions défendre en bloc bas. Ils font partie des meilleurs défenseurs centraux du championnat, mais aussi du monde. »

« Même si nous savions avoir perdu nos 20 derniers matches contre nos adversaires, j’avais dit à mes joueurs que nous pouvions y arriver cette fois-ci et, de fait, nous avons très bien joué. J’ai réussi à gagner dans ce stade cette année (en mars dernier en Ligue des champions avec le Real Madrid, ndlr). »

Fulham enchaîne ainsi un cinquième résultat positif en Premier League, après ses courtes victoires 1-0 contre Hull et Coventry et ses matches nuls 1-1 face à Aston Villa, Newcastle et donc Manchester City. L’équipe entraînée par l’Italien Enzo Maresca n’a créé que deux occasions franches et n’est pas parvenue à faire marquer l’avant-centre norvégien Erling Haaland, meilleur buteur du championnat avec 9 buts.

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Élu meilleur joueur du match, l’Autrichien David Affengruber (né en 2001) est arrivé l’été dernier en provenance du club espagnol d’Elche pour 12 millions d’euros.

Calvin Bassey, qui aura 27 ans le 31 décembre prochain, arrive en fin de contrat à l’issue de cette saison, mais Fulham dispose d’une option pour prolonger d’une saison l’accord du joueur italo-nigérian né à Aoste.