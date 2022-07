Un ancien joueur de Manchester City serait favorable à l’arrivée de Mauricio Pochettino en lieu et place de Pep Guardiola.

Mauricio Pochettino serait le technicien idéal pour succéder à Pep Guardiola à la tête de Manchester City, d’après ce que pense Trevor Sinclair, un ancien joueur des Eastlands.

Pochettino est au chômage depuis qu'il a été licencié par le Paris Saint-Germain cet été après une saison décevante au cours de laquelle le club a été éliminé de la Ligue des champions dès le stade des huitièmes de finale.

L'Argentin avait déjà été considéré comme un prétendant pour le banc de Manchester United, mais les Red Devils ont choisi de miser sur Erik ten Hag pour diriger leur équipe.

Qu'a dit Sinclair à propos de Pochettino ?

Au lieu de prendre la direction d’Old Trafford, Pochettino pourrait donc bien finir par poursuivre sa carrière d'entraîneur au sein de la moitié bleue de Manchester. Sinclair pense qu'il serait une bonne alternative à Guardiola.

"Vous le regardez et il sait comment gérer les egos. Il semble avoir un rapport fantastique avec les joueurs", a déclaré Sinclair sur TalkSport. "Peu importe la grandeur des joueurs, nous l'avons vu gérer [Lionel] Messi, [Kylian] Mbappé et Neymar. Donc de ce côté-là, je pense qu'il est entre de bonnes mains. C'est un homme charmant et je pense qu'il s'exprime bien dans les médias. Je pense que Manchester City pourrait être le club idéal pour lui. Il pourrait prendre un peu de congé sabbatique maintenant, car je suis sûr qu'il n’est pas à court d’argent".

"Manchester City pourrait être le club qu'il lui faut, a poursuivi Sinclair. Si Guardiola s'en va à un moment, le banc tout chaud pourrait être disponible pour Pochettino."

Quand Guardiola quittera-t-il Man City ?

Le contrat actuel de Guardiola à City expire à la fin de la campagne 2022-23.

L'entraîneur aura passé sept ans avec le club au moment où son bail actuel prendra fin et il a laissé entendre en août dernier qu'il ne signera pas de prolongation.

"La prochaine étape sera une équipe nationale, s'il y a une possibilité", a-t-il déclaré. "Après sept ans dans cette équipe, je pense que je vais avoir un break. Je vais devoir faire une pause, voir ce que nous avons fait. Et dans le processus, j'aimerais entraîner une [équipe] sud-américaine, une [sélection] européenne, jouer une Copa America - je veux avoir cette expérience."