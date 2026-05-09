Manchester City a réalisé une bonne opération dans la course au titre. Les Citizens se sont imposés 3-0 face au Brentford FC. Ils disposent encore d’un match en retard, mais pointent pour l’instant à deux longueurs du leader Arsenal (76 points).

Dès le coup d’envoi, les hommes de Pep Guardiola ont imposé leur domination, tandis que les visiteurs se contentaient de lancer des contres. Brentford, qui vise une qualification historique en coupe d’Europe, pouvait encore espérer accrocher la Ligue Europa Conférence ou la Ligue Europa.

À la 28e minute, Erling Haaland s’est créé une occasion en or : Jérémy Doku a centré en retrait, mais la frappe de l’attaquant a heurté un mur de jambes adverses et est revenue dans les gants de Caoimhín Kelleher. Bien organisés, les Bee Gees ont tenu jusqu’à la mi-temps et sont restés à 0-0.

Après la pause, l’actuel numéro deux de la Premier League a poursuivi sa quête du premier but. Antoine Semenyo et Jérémy Doku se sont montrés menaçants grâce à leurs dribbles rapides, mais cela ne a pas immédiatement créé d’occasions franches.

Au bout d’une heure de jeu, les Citizens ont enfin été récompensés. Doku, croyant avoir perdu le ballon sur un corner court, a réussi à se faufiler entre les deux Danois de Brentford grâce à un peu de chance. Le Belge a alors enroulé sa frappe dans la lucarne opposée pour ouvrir le score.

À un quart d’heure de la fin, Haaland a creusé l’écart. L’attaquant norvégien a repris d’une manière peu orthodoxe, du talon, un centre de Semenyo. Avec un brin de chance, il a poussé le ballon derrière la ligne et inscrit son 25^e but de la saison. Pour City, c’était une récompense méritée, car l’équipe a dû se battre jusqu’au bout pour arracher la victoire.

Dans le temps additionnel, l’équipe locale a alourdi le score à 3-0 par l’intermédiaire d’Omar Marmoush. City réduit ainsi à deux points son écart avec Arsenal. Les Londoniens, qui recevront West Ham United dimanche, pourront toutefois ramener leur avance à cinq unités.