Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations a accouché d'une affiche relevée entre l'Allemagne et la Belgique. Après avoir évité l'Espagne, championne du monde et d'Europe, et la Norvège emmenée par sa star Erling Haaland, la sélection de Jürgen Klopp se retrouve face à un test difficile sur la route du titre.
Le tirage au sort a eu lieu vendredi au siège de l'UEFA, à Nyon, en Suisse.
Le sélectionneur de l'Allemagne, Jürgen Klopp, s'est dit satisfait du tirage et impatient de disputer cette rencontre, tout en reconnaissant la force de l'adversaire et la qualité de son parcours en Ligue des nations, ainsi que la présence dans ses rangs de plusieurs joueurs d'expérience au potentiel considérable.
Réagissant au tirage, le sélectionneur allemand a déclaré, selon « Bild » : « Je suis content du tirage et j'ai hâte d'affronter la Belgique. C'est un adversaire solide, qui a aussi un nouvel entraîneur, et ils ont réalisé une superbe Ligue des nations. Je connais bien certains joueurs », en référence à sa connaissance des éléments de la sélection belge et de leurs qualités techniques.
Kevin De Bruyne, ancienne star de Manchester City, figure parmi les noms qui ont le plus retenu son attention. Klopp lui a réservé un éloge appuyé, le qualifiant de « l'un des plus grands joueurs que la Premier League ait jamais connus », avant d'ajouter : « Il est toujours un bon joueur... malheureusement », allusion au danger que représente le meneur de jeu belge pour l'Allemagne.
Les quarts de finale aller et retour se disputeront du 25 au 30 mars 2027, l'Allemagne recevant lors du match retour après avoir terminé en tête de son groupe pendant la phase de ligue.
Les quatre vainqueurs se qualifieront pour la phase finale, prévue du 7 au 13 juin de la même année, dont le pays hôte n'a pas encore été désigné.
Malgré son enthousiasme à l'idée d'affronter la Belgique, Klopp sait que l'Allemagne a encore beaucoup de travail avant de pouvoir réellement jouer les titres. Il a souligné que son équipe n'en était qu'au début de son projet de développement : « Nous sommes pleinement conscients d'être au début d'un processus d'évolution. Nous voulons conserver cette dynamique positive, et il reste beaucoup à faire », une manière d'insister sur la nécessité de poursuivre la construction et d'améliorer les performances dans les mois à venir.
Dans les autres quarts de finale, l'Angleterre de Thomas Tuchel affrontera la Norvège, l'Espagne et la France se retrouveront dans un duel qui ravivera les souvenirs de la demi-finale de la Coupe du monde, tandis que les Pays-Bas défieront le Portugal. Autant d'affiches de haut niveau qui dessineront les contours de la course au titre européen.
Le chemin de l'Allemagne vers la finale est désormais tracé : en cas de qualification face à la Belgique, elle affrontera en demi-finale le vainqueur du match Angleterre-Norvège, tandis que l'autre finaliste sortira de la confrontation entre le vainqueur d'Espagne-France et le qualifié de Pays-Bas-Portugal, de quoi promettre des chocs de très haut niveau dans les tours décisifs.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.