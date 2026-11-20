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Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations a accouché d'une affiche relevée entre l'Allemagne et la Belgique. Après avoir évité l'Espagne, championne du monde et d'Europe, et la Norvège emmenée par sa star Erling Haaland, la sélection de Jürgen Klopp se retrouve face à un test difficile sur la route du titre.

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Le tirage au sort a eu lieu vendredi au siège de l'UEFA, à Nyon, en Suisse.

Le sélectionneur de l'Allemagne, Jürgen Klopp, s'est dit satisfait du tirage et impatient de disputer cette rencontre, tout en reconnaissant la force de l'adversaire et la qualité de son parcours en Ligue des nations, ainsi que la présence dans ses rangs de plusieurs joueurs d'expérience au potentiel considérable.

Réagissant au tirage, le sélectionneur allemand a déclaré, selon « Bild » : « Je suis content du tirage et j'ai hâte d'affronter la Belgique. C'est un adversaire solide, qui a aussi un nouvel entraîneur, et ils ont réalisé une superbe Ligue des nations. Je connais bien certains joueurs », en référence à sa connaissance des éléments de la sélection belge et de leurs qualités techniques.

Kevin De Bruyne, ancienne star de Manchester City, figure parmi les noms qui ont le plus retenu son attention. Klopp lui a réservé un éloge appuyé, le qualifiant de « l'un des plus grands joueurs que la Premier League ait jamais connus », avant d'ajouter : « Il est toujours un bon joueur... malheureusement », allusion au danger que représente le meneur de jeu belge pour l'Allemagne.

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Les quarts de finale aller et retour se disputeront du 25 au 30 mars 2027, l'Allemagne recevant lors du match retour après avoir terminé en tête de son groupe pendant la phase de ligue.

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Les quatre vainqueurs se qualifieront pour la phase finale, prévue du 7 au 13 juin de la même année, dont le pays hôte n'a pas encore été désigné.

Malgré son enthousiasme à l'idée d'affronter la Belgique, Klopp sait que l'Allemagne a encore beaucoup de travail avant de pouvoir réellement jouer les titres. Il a souligné que son équipe n'en était qu'au début de son projet de développement : « Nous sommes pleinement conscients d'être au début d'un processus d'évolution. Nous voulons conserver cette dynamique positive, et il reste beaucoup à faire », une manière d'insister sur la nécessité de poursuivre la construction et d'améliorer les performances dans les mois à venir.

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Dans les autres quarts de finale, l'Angleterre de Thomas Tuchel affrontera la Norvège, l'Espagne et la France se retrouveront dans un duel qui ravivera les souvenirs de la demi-finale de la Coupe du monde, tandis que les Pays-Bas défieront le Portugal. Autant d'affiches de haut niveau qui dessineront les contours de la course au titre européen.

Le chemin de l'Allemagne vers la finale est désormais tracé : en cas de qualification face à la Belgique, elle affrontera en demi-finale le vainqueur du match Angleterre-Norvège, tandis que l'autre finaliste sortira de la confrontation entre le vainqueur d'Espagne-France et le qualifié de Pays-Bas-Portugal, de quoi promettre des chocs de très haut niveau dans les tours décisifs.