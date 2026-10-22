Malgré une victoire difficile, Postecoglou s'appuie sur le match de Neom face à Al-Faisaly

L'Australien Ange Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Nassr, a décidé de s'appuyer sur l'effectif du match contre Neom, malgré la difficile victoire obtenue lors de cette rencontre, à l'occasion de l'affrontement face à Al-Faisaly en Saudi Pro League.

Al-Nassr se déplace sur la pelouse d'Al-Faisaly, demain vendredi, au stade de la cité sportive d'Al-Majma'ah, pour la onzième journée de la Saudi Pro League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que Postecoglou s'appuiera sur la même composition que celle alignée lors du dernier match contre Neom, bien que l'équipe ait décroché une victoire extrêmement difficile lors de cette rencontre.

Al-Nassr s'est imposé face à son hôte Neom sur le score de 1-0, lors du match qui les a opposés avant-hier mardi, au stade Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, pour la dixième journée de la Saudi Pro League.

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Le journal a précisé que l'entraîneur australien a refusé d'effectuer le moindre changement, notamment en raison de la persistance des blessures dont souffre le duo français : le défenseur Mohamed Simakan et l'ailier Kingsley Coman.

Al-Nassr dispute le match contre Al-Faisaly dans le but de signer une nouvelle victoire pour poursuivre sa course derrière Al-Qadsiah et Al-Hilal en tête du classement, d'autant plus que ces deux équipes s'affronteront en clôture de cette même journée.

Al-Nassr occupe la troisième place au classement du championnat saoudien avec 22 points, à 3 points d'Al-Qadsiah, le leader, qui a disputé un match de plus, et à 2 points d'Al-Hilal, deuxième.

La composition d'Al-Nassr sera la suivante :

Gardien de but : Bento Matheus

Défense : Nawaf Boushal, Inigo Martinez, Abdulelah Al-Amri, Ayman Yahya

Milieu de terrain : Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Samu Costa

Attaque : Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, João Félix