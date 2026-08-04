L'Espérance de Tunis a échoué à convaincre l'une des stars du Maroc de changer de destination, après que le joueur a tranché et décidé de poursuivre sa carrière en Europe.

L'Espérance cherche à recruter un ailier pour renforcer son flanc gauche. Le club a donc affiché sa volonté de s'attacher les services de la star marocaine Sofiane Boufal, de répondre à ses exigences financières et de lui offrir le salaire qu'il souhaite percevoir.

Malgré cela, Radio Mars a affirmé que Boufal a refusé l'offre, ajoutant qu'il « a préféré poursuivre son parcours sur les pelouses européennes malgré la réception d'une offre alléchante » du club tunisien.

Boufal, âgé de 32 ans, est devenu libre après la fin de son contrat avec Le Havre, où il a vécu une courte expérience durant laquelle il percevait un salaire mensuel estimé à environ 35 000 euros, soit l'équivalent de 420 000 euros par an.

Sur le plan international, Boufal a disputé 47 matches avec la sélection marocaine, inscrivant 8 buts, et a joué un rôle de premier plan dans le parcours historique du Maroc vers les demi-finales du Mondial du Qatar en 2022.

Le dernier match international disputé par Boufal l'a été contre le Burundi en mai dernier, tandis qu'il n'a pas figuré dans la liste du Maroc pour la Coupe du monde 2026.

La valeur marchande actuelle de l'international marocain est d'environ 1,8 million d'euros, alors qu'il continue d'étudier les offres européennes qui s'offrent à lui, en vue de choisir sa prochaine destination.

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