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L'international allemand Florian Wirtz et Liverpool ont subi un léger coup d'arrêt en Premier League.

Après trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, l'équipe dirigée par Andoni Iraola a dû se contenter d'un nul 1-1 (1-1) sur le terrain de son rival local, Everton, dans le derby du Merseyside. Elle a ainsi laissé échapper des points importants dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions.

Wirtz a offert à Dominik Szoboszlai l'ouverture du score dès la 5e minute, mais Jeremie Frimpong, ancien joueur du Bayer Leverkusen, a égalisé contre son camp (25e). Couvert d'éloges récemment, Wirtz a de nouveau livré une bonne prestation, mais n'a pas marqué pour la première fois depuis cinq matches officiels avec Liverpool et la sélection allemande.

Après l'entame idéale de Liverpool, concrétisée par Szoboszlai sur une belle remise de Wirtz à l'entrée de la surface, Everton a bien réagi. L'égalisation était méritée, même si Liverpool maîtrisait davantage le jeu.

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Wirtz (35e) puis l'attaquant Alexander Isak (36e) ont toutefois manqué l'occasion de redonner l'avantage à Liverpool. Face au bloc bas des locaux, Liverpool a surtout manqué de tranchant en seconde période.