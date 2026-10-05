Dans un revirement surprenant qui a relancé le débat sur l'avenir de la légende du football portugais, le sélectionneur Jorge Jesus et la Fédération portugaise de football ont grand ouvert la porte à un retour de Cristiano Ronaldo au sein de la sélection nationale, quelques jours seulement après son départ fracassant du rassemblement.

Ronaldo (41 ans) avait quitté de manière inattendue le rassemblement de la sélection la semaine dernière, après être resté remplaçant non utilisé lors de la victoire face à la Norvège, et avoir appris qu'il ne serait pas titulaire face au Danemark. Il s'était contenté d'un message laconique sur ses comptes de réseaux sociaux, dans lequel il affirmait qu'il révélerait les raisons de sa décision « le moment venu ».

Le message de Jesus

Dans son premier commentaire officiel depuis la crise, Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a balayé toutes les spéculations autour d'une rupture définitive avec le capitaine historique.

Jesus a déclaré, dans des propos tenus aux journalistes après la victoire palpitante 2-1 face à la Norvège en Ligue des nations européenne, hier dimanche : « S'il le veut, il reviendra en sélection nationale. Nous pouvons discuter avant la prochaine convocation, mais la décision finale revient à Cristiano. »

Le sélectionneur, qui avait déjà dirigé Ronaldo au club saoudien d'Al-Nassr, a ajouté sur un ton tranchant : « C'est lui qui décide comment il termine sa carrière en sélection. Lors de ma première convocation, je lui ai dit : j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois proche de moi, que tu joues ou non, j'ai besoin de toi. Et aujourd'hui je dis la même chose. »

La justification de la Fédération

Dans la même veine, le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, a abondé dans ce sens, minimisant la portée de ce qui s'est passé et le qualifiant de simple malentendu passager qui doit être réglé en interne.

Proença a déclaré, dans des propos rapportés par l'agence « Reuters » : « La présence de Cristiano en sélection nationale repose sur son mérite sportif, et cela est indiscutable. Nous devons saluer ce que Cristiano Ronaldo a apporté et ce qu'il continue d'apporter. »

Le président de la Fédération a affirmé que Ronaldo, quintuple Ballon d'Or et meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 146 buts en 234 matches internationaux, fait toujours pleinement partie des plans de la sélection pour l'avenir.

Brillante en son absence

Ces déclarations d'apaisement interviennent alors que la sélection portugaise, tenante du titre de la Ligue des nations européenne, a obtenu des résultats remarquables malgré l'absence de son capitaine, s'imposant 4-2 face au Danemark avant de dominer la Norvège pour conserver son parcours parfait dans le groupe 4 et assurer précocement sa place en quarts de finale de la compétition.

Jesus s'attend à ce que l'attaquant chevronné soit disponible pour jouer lors de la prochaine trêve internationale s'il manifeste son souhait de revenir, le Portugal recevant le Danemark le 14 novembre prochain, avant de se déplacer en terrain difficile face à la sélection du pays de Galles trois jours plus tard.



