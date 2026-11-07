L'équipe nationale saoudienne, dirigée par l'entraîneur grec Georgios Donis, a décidé de convoquer l'un de ses joueurs à son stage dans la capitale qatarie, Doha, malgré son exclusion antérieure en raison d'une blessure.

Donis avait annoncé mercredi dernier la liste définitive de l'équipe nationale saoudienne qui dispute la trêve internationale actuelle, une liste comptant 30 joueurs, parmi lesquels ne figuraient pas les joueurs souffrant d'une blessure.

Cependant, l'équipe nationale saoudienne a annoncé ce samedi, sur son compte officiel sur le réseau « X », la convocation de Humam Al-Hammami, ailier d'Al-Shabab, pour rejoindre le stage qui se tiendra à Doha, malgré la persistance de sa blessure.

L'Arabie saoudite effectue son stage à Doha, du 9 au 17 novembre, période durant laquelle elle disputera deux matches amicaux, contre la Corée du Sud et l'Ouzbékistan, respectivement les 13 et 17.

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L'équipe nationale saoudienne a indiqué dans son communiqué que Humam Al-Hammami a achevé son programme de rééducation, qui s'est étalé sur trois semaines, au centre Aspetar dans la capitale qatarie, Doha.

Le communiqué a précisé qu'en coordination avec le club d'Al-Shabab, il a été convenu qu'Al-Hammami rejoindrait le stage de l'équipe nationale saoudienne au Qatar, afin de compléter la dernière phase de son programme de rééducation sous la supervision du staff médical.

Humam Al-Hammami s'était blessé lors de sa participation avec l'équipe nationale saoudienne à la Coupe du Golfe arabique « Khaleeji 27 », remportée par l'Arabie saoudite après sa victoire sur son homologue émirati sur le score de deux buts à zéro en finale.

Il convient de rappeler qu'Al-Hammami a affiché un niveau remarquable durant le tournoi du Golfe, inscrivant un but en finale contre les Émirats arabes unis et décrochant le titre de meilleur joueur.