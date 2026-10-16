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Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Malgré son but, Retegui goûte à son premier échec en Saudi Pro League

M. Retegui
Al Quadisiya vs Abha
Al Quadisiya
Abha
Saudi Pro League
Italie
Arabie saoudite

L'attaquant italien est tombé

L'Italien Mateo Retegui, attaquant d'Al-Qadsiah, a goûté à l'échec pour la première fois en Saudi Pro League, lors de la rencontre face à Abha.

Al-Qadsiah a accueilli Abha, ce vendredi, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, dans le cadre de la neuvième journée de la Saudi Pro League.

Al-Qadsiah a obtenu un penalty, tiré par Retegui à la cinquième minute de jeu, mais le gardien d'Abha est parvenu à le repousser.

Selon le réseau de statistiques Opta, il s'agit de la première fois que l'attaquant italien échoue à convertir un penalty en championnat saoudien, après 6 tentatives réussies.

Malgré ce raté, Retegui demeure le meilleur réalisateur sur penalty de l'histoire d'Al-Qadsiah en championnat saoudien, depuis la saison 2009-2010.

À noter que le joueur de 27 ans a su se racheter après son penalty manqué, en inscrivant le but de l'ouverture du score pour les locaux à la 30e minute de jeu, sur une passe décisive du milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders.

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