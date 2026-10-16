Malgré son but, Retegui goûte à son premier échec en Saudi Pro League

L'Italien Mateo Retegui, attaquant d'Al-Qadsiah, a goûté à l'échec pour la première fois en Saudi Pro League, lors de la rencontre face à Abha.

Al-Qadsiah a accueilli Abha, ce vendredi, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, dans le cadre de la neuvième journée de la Saudi Pro League.

Al-Qadsiah a obtenu un penalty, tiré par Retegui à la cinquième minute de jeu, mais le gardien d'Abha est parvenu à le repousser.

Selon le réseau de statistiques Opta, il s'agit de la première fois que l'attaquant italien échoue à convertir un penalty en championnat saoudien, après 6 tentatives réussies.

Malgré ce raté, Retegui demeure le meilleur réalisateur sur penalty de l'histoire d'Al-Qadsiah en championnat saoudien, depuis la saison 2009-2010.

À noter que le joueur de 27 ans a su se racheter après son penalty manqué, en inscrivant le but de l'ouverture du score pour les locaux à la 30e minute de jeu, sur une passe décisive du milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders.