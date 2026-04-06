Malgré son absence au Hilal, Benzema est la cible d'une violente campagne médiatique

Le Français Karim Benzema, attaquant du Al-Hilal, n'a pas échappé aux critiques malgré son absence lors du dernier match nul contre Al-Taawoun (2-2), comptant pour la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

Le buteur français chevronné était absent en raison d'une blessure au doigt du pied, continuant ainsi à faire polémique depuis son arrivée à Al-Hilal, en raison des blessures à répétition qui l'ont frappé.

À ce sujet, le journaliste Sultan Al-Lihyani a déclaré lors de son passage dans l'émission saoudienne « Dorina Ghair » : « Benzema n'a pas répondu aux attentes d'Al-Hilal lors de son recrutement, car l'objectif principal de son arrivée était de pouvoir compter sur un véritable buteur capable de marquer et de créer des occasions. »

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Il a ajouté : « Il est vrai que Benzema a fait bonne figure lors des matchs auxquels il a participé, mais il n’est pas prêt physiquement et souffre de blessures à répétition ; il est donc devenu un problème pour Al-Hilal à l’heure actuelle. »

Il a conclu en déclarant : « Il est impossible de prédire l’avenir de l’attaque du Al-Hilal dans la période à venir, compte tenu de l’absence persistante de Benzema, qui est devenu un fardeau pour l’équipe. Inzaghi doit commencer à se tourner vers d’autres solutions plutôt que vers la star française. »

Benzema a disputé 6 matchs, au cours desquels il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives, après avoir été recruté lors du dernier mercato hivernal.