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Le club saoudien d'Al-Nassr a décidé d'écarter sa star sénégalaise Sadio Mané de l'effectif de l'équipe à l'issue de la saison en cours, malgré les belles performances qu'il a livrées sous ses couleurs au cours de ces dernières années.

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Le contrat de Mané avec Al-Nassr arrive à son terme à la fin de la saison en cours, ce qui lui permet de signer avec n'importe quel club lors du prochain mercato hivernal, puis de rejoindre ses rangs librement l'été suivant.

Le journaliste saoudien Falah Al-Qahtani a révélé une surprise retentissante, affirmant qu'Al-Nassr ne souhaite pas prolonger le contrat de la star sénégalaise à son expiration.

Al-Qahtani a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X », que l'agent de Mané avait consenti d'importantes concessions en vue d'une prolongation d'une saison supplémentaire, allant jusqu'à renoncer à 60 % de son salaire actuel, mais que le club saoudien a refusé.

Mané a rejoint Al-Nassr à l'été 2023, en provenance du Bayern Munich, pour s'imposer comme un élément essentiel au sein du club saoudien depuis lors.

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En près de trois saisons et demie, la star sénégalaise a disputé 144 matches avec le club de la capitale, au cours desquels il a réussi à inscrire 54 buts et à délivrer 43 passes décisives.

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Sur le plan collectif, la plus grande réussite de Sadio Mané avec Al-Nassr a été le sacre en Roshn Saudi League la saison dernière, après sept ans d'attente, en plus de la conquête de la Coupe du Roi Salman des clubs arabes champions à l'été 2023.

En cas de départ, Mané pourrait suivre le duo portugais composé de Cristiano Ronaldo et João Félix, d'autant plus que certains rapports affirment que leur aventure avec Al-Nassr pourrait prendre fin à l'issue de la saison en cours.

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Le contrat de Ronaldo avec Al-Nassr arrive à son terme à la fin de la saison en cours, et de nombreux rapports indiquent qu'il annoncera sa retraite internationale à l'issue de celle-ci, surtout s'il parvient à atteindre son objectif suprême, à savoir inscrire le 1000e but de sa carrière.

Le « missile de Madère » a inscrit 985 buts jusqu'à présent au cours de sa carrière, ce qui signifie qu'il ne lui reste besoin que de 15 buts pour devenir le premier joueur de l'histoire à atteindre les 1000 buts.

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En revanche, le contrat de João Félix avec Al-Nassr arrive à son terme à la fin de la saison en cours, ce qui lui permet de signer avec n'importe quel club lors du prochain mercato hivernal et de rejoindre ses rangs librement l'été suivant.

Toutefois, le club saoudien pourrait détenir la solution, le contrat comportant une clause lui permettant de prolonger l'engagement de deux saisons supplémentaires, sans avoir à en référer au joueur portugais, mais il devra alors verser 20 millions d'euros à Chelsea, en plus d'augmenter le salaire de Félix de 10 à 12,5 millions d'euros par an.

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Selon ce qu'a révélé « Kooora » précédemment, la direction d'Al-Nassr, présidée par Ahmed Al-Sultan, court contre la montre pour entamer les procédures juridiques visant à activer la clause de prolongation unilatérale dans le contrat de la star portugaise jusqu'à l'été 2029, et couper totalement l'herbe sous le pied des tentatives de son agent, Jorge Mendes, de le transférer au Barça.

Cette démarche stricte de la part de l'équipe dirigeante d'Al-Nassr est intervenue après l'arrivée d'informations confirmées sur le regain d'intérêt du FC Barcelone pour recruter le joueur, Mendes prévoyant de profiter de la fin de la période obligatoire du contrat de Félix à l'issue de la saison en cours (été 2027) pour le transférer au club catalan via un transfert gratuit ou pour une somme symbolique.

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Les sources indiquent que la direction d'Al-Nassr tente actuellement de régler certaines crises financières, et qu'elle informera ensuite la Ligue professionnelle saoudienne de sa disposition à fournir les garanties financières nécessaires au dossier Félix avant l'échéance finale en mai prochain.