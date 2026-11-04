Le Real Madrid est désormais tout proche de s'attacher les services de JJ Gabriel, l'un des plus grands talents montants du football européen, malgré la volonté de son club, Manchester United, de le conserver, et malgré la lutte que se livrent de nombreux clubs européens pour le recruter.

Le jeune attaquant anglais, qui vient tout juste de fêter ses seize ans, s'entraîne actuellement à Madrid, au moment où les dernières retouches sont apportées à une transaction dont la valeur totale pourrait atteindre 15 millions d'euros, salaires et commissions compris.

Le club a accepté les exigences financières du joueur, et tous les indicateurs laissent penser que la signature officielle interviendra au mois de janvier, selon ce qu'a rapporté le journal catalan « Sport ».

Selon le journaliste Ben Fernández Santos, qui a observé le joueur alors qu'il s'entraînait déjà dans la capitale espagnole, les négociations ont atteint un stade avancé.

Le Real Madrid devra verser un peu plus de 300 000 euros à Manchester United à titre de compensation pour les frais de formation et de développement.

La transaction reste conditionnée à l'obtention par JJ Gabriel d'un passeport d'un pays de l'Union européenne, ce qui ouvrirait la voie à son arrivée au club madrilène en janvier.

Pour autant, l'option du Barça n'est pas totalement écartée, car JJ Gabriel s'est entraîné à Castelldefels et a pu découvrir de près le projet sportif du club catalan, un projet qu'il avait d'abord trouvé plus attrayant que celui du Real Madrid.

Selon le journal catalan, le joueur anglais accorde toujours la priorité au Barça, dans le cas où le club déciderait de bouger de manière décisive pour le recruter. Le principal obstacle réside dans l'aspect financier : les exigences élevées du joueur ont fait échouer les négociations avec le Barça, qui n'était pas prêt à s'engager dans une transaction d'une telle ampleur pour un joueur de 16 ans.

À l'inverse, le Real Madrid a accepté les conditions, ce qui lui confère un avantage qu'il sera difficile de dépasser, à moins d'une surprise de dernière minute.

JJ Gabriel a clairement affiché son souhait de poursuivre sa carrière en Espagne, raison pour laquelle il a refusé d'autres opportunités importantes dans le football européen, dont des offres du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain.

L'attaquant avait demandé à quitter Manchester United après avoir établi de nombreux records dans sa catégorie d'âge au sein du centre de formation du club anglais.

Le talent de Gabriel a attiré l'attention de grandes marques dès son plus jeune âge : à seulement quatorze ans, il a signé un contrat avec la société « Nike » pour des montants qui étaient exceptionnels pour son âge. Et aujourd'hui, alors que le Barça le suit de près et que le Real Madrid se tient prêt à satisfaire ses conditions, il paraît de plus en plus probable que son avenir se jouera au stade Santiago-Bernabéu.