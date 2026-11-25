Al-Ittihad reçoit NEOM après-demain, vendredi, au complexe sportif Prince Abdallah Al-Fayçal de Djeddah, dans le cadre de la 13e journée de Roshn Saudi League.
En conférence de presse d'avant-match, Galtier a déclaré, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Arriyadiyah » : « Le jeu rapide et direct est l'un de nos principaux points forts. »
Avant de nuancer : « Mais nous devons aussi avoir la possession du ballon pendant certaines périodes du match, pour obliger l'adversaire à fournir davantage d'efforts, imposer notre rythme de jeu et nous créer des occasions de but. »
Il a ajouté : « Il est encore trop tôt pour arrêter le onze de départ. Je veux évaluer la récupération de certains joueurs dans les 48 heures qui ont suivi notre match contre Al-Duhail, qui a été très exigeant sur le plan physique. »
NEOM s'est incliné 3-2 face aux Qatariens d'Al-Duhail, hier mardi, en Ligue des champions du Golfe des clubs.
Related Topics
Par ailleurs, le technicien français est revenu sur la dernière confrontation entre les deux équipes, en avril dernier, remportée 4-3 par NEOM face à Al-Ittihad en Roshn Saudi League.
À ce sujet, Galtier a déclaré : « Il est difficile de faire une comparaison (entre le dernier match et le prochain), malgré la très belle prestation que nous avions livrée ce jour-là. Les effectifs des deux équipes ont beaucoup changé et ils présentent désormais des caractéristiques et des qualités différentes de celles de la saison dernière. »
Lors de ce dernier match, Al-Ittihad était dirigé par l'entraîneur portugais Sérgio Conceição, avant que celui-ci ne quitte le club à la fin de la saison dernière et que l'Allemand Jens Fissing ne prenne sa succession.
Enfin, l'entraîneur français a salué les qualités offensives d'Al-Ittihad, citant sa capacité à marquer de nombreux buts importants cette saison, et a insisté sur la nécessité de surveiller au mieux ses principaux atouts.
Cette saison est marquée par l'éclosion du duo étranger de l'attaque d'Al-Ittihad, composé du Marocain Youssef En-Nesyri et du Nigérian George Ilenikhena, qui livrent tous deux leurs meilleures prestations depuis le début de l'exercice.
En-Nesyri a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 17 matchs disputés avec le club saoudien, tandis qu'Ilenikhena compte 9 buts et 3 passes décisives en 16 matchs.
Globalement, Al-Ittihad réalise un bon parcours en Roshn Saudi League : le club occupe la cinquième place du classement avec 24 points, obtenus grâce à 7 victoires, 3 nuls et une défaite, à 6 points du leader, Al-Hilal.
En Ligue des champions de l'AFC Élite, Al-Ittihad occupe la neuvième place de la zone Ouest avec 7 points, récoltés grâce à deux victoires et un nul, pour deux défaites.
Al-Ittihad s'est également qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des deux saintes mosquées après sa victoire 3-0 face à Al-Najma en seizièmes de finale. L'équipe se prépare à affronter Al-Jabalain le mardi 12 janvier de l'année prochaine.