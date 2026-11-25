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Le Français Christophe Galtier, entraîneur de NEOM, a reconnu la puissance offensive d'Al-Ittihad avant le choc attendu entre les deux équipes en Roshn Saudi League, mais il a refusé de reculer face à son adversaire.

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Al-Ittihad reçoit NEOM après-demain, vendredi, au complexe sportif Prince Abdallah Al-Fayçal de Djeddah, dans le cadre de la 13e journée de Roshn Saudi League.

En conférence de presse d'avant-match, Galtier a déclaré, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Arriyadiyah » : « Le jeu rapide et direct est l'un de nos principaux points forts. »

Avant de nuancer : « Mais nous devons aussi avoir la possession du ballon pendant certaines périodes du match, pour obliger l'adversaire à fournir davantage d'efforts, imposer notre rythme de jeu et nous créer des occasions de but. »

Il a ajouté : « Il est encore trop tôt pour arrêter le onze de départ. Je veux évaluer la récupération de certains joueurs dans les 48 heures qui ont suivi notre match contre Al-Duhail, qui a été très exigeant sur le plan physique. »

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NEOM s'est incliné 3-2 face aux Qatariens d'Al-Duhail, hier mardi, en Ligue des champions du Golfe des clubs.

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Par ailleurs, le technicien français est revenu sur la dernière confrontation entre les deux équipes, en avril dernier, remportée 4-3 par NEOM face à Al-Ittihad en Roshn Saudi League.

À ce sujet, Galtier a déclaré : « Il est difficile de faire une comparaison (entre le dernier match et le prochain), malgré la très belle prestation que nous avions livrée ce jour-là. Les effectifs des deux équipes ont beaucoup changé et ils présentent désormais des caractéristiques et des qualités différentes de celles de la saison dernière. »

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Lors de ce dernier match, Al-Ittihad était dirigé par l'entraîneur portugais Sérgio Conceição, avant que celui-ci ne quitte le club à la fin de la saison dernière et que l'Allemand Jens Fissing ne prenne sa succession.

Enfin, l'entraîneur français a salué les qualités offensives d'Al-Ittihad, citant sa capacité à marquer de nombreux buts importants cette saison, et a insisté sur la nécessité de surveiller au mieux ses principaux atouts.

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Cette saison est marquée par l'éclosion du duo étranger de l'attaque d'Al-Ittihad, composé du Marocain Youssef En-Nesyri et du Nigérian George Ilenikhena, qui livrent tous deux leurs meilleures prestations depuis le début de l'exercice.

En-Nesyri a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 17 matchs disputés avec le club saoudien, tandis qu'Ilenikhena compte 9 buts et 3 passes décisives en 16 matchs.

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Globalement, Al-Ittihad réalise un bon parcours en Roshn Saudi League : le club occupe la cinquième place du classement avec 24 points, obtenus grâce à 7 victoires, 3 nuls et une défaite, à 6 points du leader, Al-Hilal.

En Ligue des champions de l'AFC Élite, Al-Ittihad occupe la neuvième place de la zone Ouest avec 7 points, récoltés grâce à deux victoires et un nul, pour deux défaites.

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Al-Ittihad s'est également qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des deux saintes mosquées après sa victoire 3-0 face à Al-Najma en seizièmes de finale. L'équipe se prépare à affronter Al-Jabalain le mardi 12 janvier de l'année prochaine.