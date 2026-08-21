Des rapports de presse ont fait éclater une surprise de taille concernant l'approche d'Al-Ittihad de conclure la signature de l'Ivoirien Franck Kessié, ancien milieu de terrain d'Al-Ahli, dans l'un des mouvements les plus marquants susceptibles d'enflammer le marché des transferts de la Saudi Pro League, d'autant que le joueur s'apprête à rejoindre le rival direct de son ancien club.

Le journaliste Mohamed Al-Bukairy a révélé que la direction de gestion des affaires d'Al-Ittihad a déjà finalisé les procédures pour recruter Kessié, dans le cadre d'un transfert libre, le joueur devant porter le maillot du « Doyen » pour une durée d'une saison, avec une option de prolongation pour une saison supplémentaire.

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Al-Bukairy a précisé que le montant de l'opération atteindra 10 millions d'euros, ce qui rapproche fortement Kessié d'un retour en Roshn League par la porte d'Al-Ittihad, après avoir quitté Al-Ahli à l'issue de son contrat lors de la période actuelle des transferts, sans poursuivre son parcours avec « Al-Raqi ».

Ce transfert attendu intervient malgré les informations qui ont récemment associé Al-Ahli au recrutement de l'Égyptien Imam Ashour, milieu de terrain d'Al-Ahly d'Égypte, dans le cadre des efforts d'« Al-Raqi » pour compenser le départ de Kessié et réorganiser ses options au milieu de terrain.

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Kessié possède une grande expérience en Roshn League, après avoir été l'un des piliers majeurs d'Al-Ahli au cours des dernières années, laissant une empreinte évidente avec l'équipe avant son départ, et ayant contribué à remporter plusieurs titres, ce qui fait de son transfert à Al-Ittihad un renfort de poids pour le milieu de terrain du « Doyen » s'il est officiellement annoncé.

En cas de finalisation et d'annonce de l'opération, le transfert de Kessié à Al-Ittihad sera l'un des mouvements les plus retentissants du mercato, d'autant que le joueur connaît bien l'atmosphère de la Saudi Pro League, tandis qu'il se retrouvera face à un nouveau défi sous le maillot de l'un des principaux rivaux de son ancien club, en attendant l'annonce officielle de l'opération dans les prochaines heures.