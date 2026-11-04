Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, a délivré à son homologue du club d'Al-Ittihad, l'Allemand Jens Wissing, un certificat de réussite avec l'équipe, malgré les résultats négatifs dont elle a souffert récemment.

Donis a annoncé ce mercredi la liste définitive de la sélection saoudienne qui participera au prochain stage, en vue d'affronter les sélections de la Corée du Sud et de l'Ouzbékistan en matches amicaux, les 13 et 17 novembre en cours, une liste qui compte 30 joueurs.

La liste a vu la présence de 4 joueurs du club d'Al-Ittihad, à savoir le latéral gauche Fares Abdi, les milieux de terrain Moukhtar Ali et Ahmed Al-Ghamdi, en plus de l'ailier droit Marwan Al-Sahafi.

Ainsi, le nombre de joueurs convoqués en sélection saoudienne en provenance du club d'Al-Ittihad augmente par rapport à la situation lors de la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 », durant les mois de septembre et octobre derniers.

Donis n'avait alors convoqué que deux joueurs du club d'Al-Ittihad, dont Moukhtar Ali, en plus du défenseur Hassan Kadesh, qui est absent de la liste actuelle en raison de la blessure dont il a été victime lors de la dernière trêve.

Ces choix témoignent de la qualité des prestations du club d'Al-Ittihad, malgré ses deux dernières défaites, puisqu'il a fait match nul contre Abha 1-1 en Roshn Saudi League, avant la lourde défaite face à Al-Ain des Émirats 1-4 en Ligue des champions d'Asie Élite.

À noter qu'Al-Ittihad occupe la quatrième place au classement du championnat saoudien avec 24 points, récoltés en 7 victoires, 3 nuls et une seule défaite, concédée face à Al-Hilal, qui occupe la tête du classement avec 6 points d'avance sur lui.

En revanche, l'équipe saoudienne est en difficulté sur le plan asiatique, puisqu'elle occupe la dixième place au classement du groupe Ouest avec seulement 4 points, récoltés en une victoire et un nul, contre deux défaites.