Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Malgré les résultats négatifs, Doneis accorde à Fiessing un gage de réussite avec Al-Ittihad

Arabie saoudite
Al Ittihad
G. Donis
J. Wissing
Arabie saoudite
Grèce
Allemagne

L'entraîneur allemand reçoit le sceau du succès

Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, a délivré à son homologue du club d'Al-Ittihad, l'Allemand Jens Wissing, un certificat de réussite avec l'équipe, malgré les résultats négatifs dont elle a souffert récemment.

Donis a annoncé ce mercredi la liste définitive de la sélection saoudienne qui participera au prochain stage, en vue d'affronter les sélections de la Corée du Sud et de l'Ouzbékistan en matches amicaux, les 13 et 17 novembre en cours, une liste qui compte 30 joueurs.

La liste a vu la présence de 4 joueurs du club d'Al-Ittihad, à savoir le latéral gauche Fares Abdi, les milieux de terrain Moukhtar Ali et Ahmed Al-Ghamdi, en plus de l'ailier droit Marwan Al-Sahafi.

Ainsi, le nombre de joueurs convoqués en sélection saoudienne en provenance du club d'Al-Ittihad augmente par rapport à la situation lors de la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 », durant les mois de septembre et octobre derniers.

Prochains matchs
ITT

ITT

Saudi Pro League

06 nov. 2026

NEO

NEO

KSA

KSA

Matchs Amicaux

13 nov. 2026

CDS

CDS

Donis n'avait alors convoqué que deux joueurs du club d'Al-Ittihad, dont Moukhtar Ali, en plus du défenseur Hassan Kadesh, qui est absent de la liste actuelle en raison de la blessure dont il a été victime lors de la dernière trêve.

Ces choix témoignent de la qualité des prestations du club d'Al-Ittihad, malgré ses deux dernières défaites, puisqu'il a fait match nul contre Abha 1-1 en Roshn Saudi League, avant la lourde défaite face à Al-Ain des Émirats 1-4 en Ligue des champions d'Asie Élite.

À noter qu'Al-Ittihad occupe la quatrième place au classement du championnat saoudien avec 24 points, récoltés en 7 victoires, 3 nuls et une seule défaite, concédée face à Al-Hilal, qui occupe la tête du classement avec 6 points d'avance sur lui.

En revanche, l'équipe saoudienne est en difficulté sur le plan asiatique, puisqu'elle occupe la dixième place au classement du groupe Ouest avec seulement 4 points, récoltés en une victoire et un nul, contre deux défaites.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google