Le Néerlandais Marino Pušić, directeur technique du club d'Al-Ahli saoudien, poursuit l'élaboration de son plan de préparation pour le derby très attendu contre le rival traditionnel Al-Nassr, en Roshn Saudi League, malgré les demandes de son départ.

Les supporters d'Al-Ahli avaient lancé un « hashtag » intitulé « Le départ de Pušić est notre revendication », pour réclamer le limogeage de l'entraîneur néerlandais de son poste, sur fond des résultats négatifs dont souffre l'équipe depuis le début de la saison actuelle.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a indiqué que Pušić dirigera normalement les entraînements d'Al-Ahli demain mercredi, après la fin du congé qu'il avait accordé aux joueurs durant la trêve internationale actuelle.

Le journal a précisé qu'« Al-Raqi » reprendra les entraînements sans 5 joueurs qui ont rejoint leurs sélections nationales durant la trêve internationale actuelle, au premier rang desquels le duo saoudien Firas Al-Buraikan et Ziyad Al-Johani, le Français Valentin Atangana, le Turc Merih Demiral et le Portugais Francisco Trincão.

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Al-Ahli se prépare à affronter Al-Nassr le 20 novembre courant, au stade Al-Inma à Djeddah, lors d'un match reporté de la neuvième journée de la Roshn Saudi League.

Ce match sera décisif dans le parcours des deux équipes durant la saison actuelle, d'autant plus que toutes deux ont un besoin pressant de la victoire pour des objectifs différents.

Al-Nassr occupe la troisième place au classement du championnat saoudien avec 25 points, à deux longueurs du leader Al-Hilal, et derrière Al-Qadisiyah, deuxième, à la différence de buts.

À l'inverse, Al-Ahli occupe la sixième place au classement avec 21 points, récoltés grâce à 7 victoires et 4 défaites, ce qui signifie qu'une victoire contre Al-Nassr le rapprocherait du sommet.