Le transfert du Français Moussa Diaby d'Al-Ittihad vers le club allemand du Bayer Leverkusen a subi un coup dur inattendu, l'opération s'étant heurtée dans les dernières heures à un désaccord relatif aux droits financiers du joueur, alors même que Diaby s'était déjà mis en mouvement en vue de finaliser son retour en championnat allemand.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiya », Diaby n'est pas encore parvenu à un accord définitif avec Al-Ittihad concernant ses droits financiers, ce qui a bloqué l'aboutissement des démarches de son transfert vers Leverkusen, laissant l'avenir de l'opération en suspens jusqu'au règlement du différend entre le joueur et son club actuel.

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Diaby était déjà entré dans l'ambiance d'un transfert vers l'Allemagne, à la faveur de l'avancement des négociations entre Al-Ittihad et Leverkusen, mais l'absence d'accord sur les aspects financiers en suspens a ramené le dossier au point des négociations et imposé une attente supplémentaire avant de conclure officiellement l'opération.

Le journal a précisé que les prochaines heures seront décisives pour déterminer le sort de l'opération, Al-Ittihad et le joueur cherchant à parvenir à une formule définitive concernant les droits, de manière à permettre l'aboutissement du transfert de l'ailier français vers le Bayer Leverkusen.

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L'importance de ce différend ne concerne pas uniquement l'avenir de Diaby, mais s'étend aux mouvements d'Al-Ittihad sur le marché des transferts, d'autant que le club saoudien attend la clôture du dossier du départ du joueur afin de finaliser l'opération concernant le Japonais Ritsu Doan, lui-même proche de rejoindre « Al-Amid ».

Ainsi, l'opération Diaby est devenue en quelque sorte le dernier maillon avant qu'Al-Ittihad ne se mette en mouvement pour finaliser l'opération Doan, le club ayant besoin de régler d'abord les détails en suspens avec l'ailier français, puis de mener à bien les démarches relatives au joueur japonais.

La situation de Diaby reste ouverte jusqu'au règlement du différend financier, au moment où Al-Ittihad espère clore rapidement le dossier afin de ne pas retarder son plan de renforcement de l'équipe, tandis que Leverkusen attend de son côté le feu vert pour récupérer officiellement son ancien joueur.