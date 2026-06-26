Malgré le système des « 495 possibilités »… Comment les États-Unis ont-ils pu identifier leur futur adversaire avant même la conclusion de la phase de groupes ?

L’annonce officielle par la Fédération internationale de football (FIFA) du match États-Unis – Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 a surpris, car le nouveau format prévoyait initialement que les têtes de série attendent la fin de la phase de groupes pour connaître leur adversaire parmi les troisièmes.

À première vue, cette programmation semblait contredire le système des « 495 possibilités » conçu par la FIFA pour répartir les meilleurs troisièmes en vue des seizièmes de finale. En réalité, il ne s’agit pas d’une dérogation aux règles, mais d’une conséquence directe de la réduction du nombre de scénarios possibles après la conclusion des matchs de plusieurs groupes.

Pourquoi l’équipe des États-Unis attendait-elle ?

Après avoir validé la première place du groupe D, les États-Unis savaient d’ores et déjà, selon le calendrier officiel de la FIFA, qu’ils affronteraient l’une des équipes classées troisièmes, mais pas n’importe laquelle : celle provenant de l’un des cinq groupes suivants : le groupe B, le groupe E, le groupe F, le groupe I et le groupe J.

impossible de connaître la poule exacte tant que le classement des meilleures troisièmes n’était pas figé. car, selon le système de probabilités, dès qu’on connaît les troisièmes qualifiés – par exemple – des groupes A, C, D, F, H, I, J et L, la FIFA sélectionne la ligne correspondante dans l’annexe C, ce qui fixe automatiquement la place de ces équipes dans le tableau final.

Qu’est-ce qui a changé ?

Au fil des derniers jours, plusieurs groupes ont été départagés et les scénarios possibles se sont progressivement réduits.

Le tournant s’est produit après le match nul entre la Suède et le Japon lors de la dernière journée du groupe F, un résultat qui a assuré à la Suède une place parmi les meilleures troisièmes, avec 4 points et une différence de buts nulle.

Dans le même temps, la Bosnie-Herzégovine terminait son parcours dans le groupe 2 avec 4 points également, s’assurant ainsi officiellement une place parmi les meilleures troisièmes.

Dès que la qualification de la troisième du groupe 2 a été actée, et après avoir écarté tous les scénarios alternatifs qui auraient pu changer l’adversaire des États-Unis, une seule issue restait possible.

Dès lors, la FIFA n’avait plus besoin d’attendre la fin de tous les matchs de la phase de groupes, car tous les scénarios restants désignaient le même adversaire pour les États-Unis : la Bosnie-Herzégovine.

Le système des 495 combinaisons n’a donc pas été modifié : le tableau des possibilités ne se fonde pas uniquement sur le classement des troisièmes, mais aussi sur l’origine des groupes des équipes concernées. À chaque groupe attribué, le nombre de scénarios diminue.

Dans certains cas, comme pour les États-Unis, toutes les combinaisons restantes aboutissent au même adversaire, ce qui permet à la FIFA d’annoncer officiellement la rencontre avant même la fin de la phase de groupes.

Dans d’autres cas, plusieurs scénarios demeurent possibles et l’adversaire ne peut être confirmé qu’à l’issue de la première phase.

Pourquoi ce cas de figure ne se produit-il pas avec les autres leaders ?

La plupart des leaders de groupe demeurent en effet soumis à plusieurs scénarios.

L’identité des meilleurs troisièmes reste à confirmer, et certains groupes peuvent encore qualifier leur troisième ou céder leur place à un autre groupe.

Dès lors, le moindre résultat, voire un seul but, peut encore faire évoluer les huit groupes concernés et, par conséquent, les affiches associées au calendrier de la FIFA.

Certains matchs des seizièmes peuvent toutefois être confirmés avant la clôture de la phase de groupes : dès qu’un leader ne dispose plus que d’un seul scénario possible, la FIFA peut officialiser sa rencontre.

En revanche, si plusieurs scénarios demeurent ouverts, l’affrontement ne sera officialisé qu’après le coup de sifflet final de la dernière rencontre de la phase de groupes, lorsque l’on pourra sélectionner la ligne définitive parmi les 495 scénarios possibles, verrouillant ainsi l’intégralité du tableau des seizièmes de finale.