Le club d'Al-Ahli d'Arabie saoudite sera contraint de disputer son match attendu face à Al-Khaleej en Roshn Saudi League sans deux de ses stars étrangères.
Al-Ahli accueille Al-Khaleej, demain jeudi, au stade de la Cité sportive Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah, lors de la onzième journée de la Roshn Saudi League.
Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué qu'Al-Ahli disputera la rencontre sans son gardien sénégalais Édouard Mendy ni son ailier brésilien Wenderson Galeno, tous deux victimes de blessures.
Mendy est absent d'Al-Ahli depuis la fin de la dernière trêve internationale, en raison d'une blessure contractée à l'entraînement, ce qui l'a écarté des matches face à Al-Fateh et Al-Feiha en Roshn League, ainsi que contre Al-Wasl des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie Élite.
De son côté, Galeno a manqué les deux derniers matches d'Al-Ahli face à Al-Wasl et Al-Feiha, en raison de la blessure dont il a souffert lors du match contre Al-Fateh en Roshn Saudi League.
Cela intervient au moment où l'attaquant anglais Ivan Toney a repris l'entraînement avec Al-Ahli, après s'être remis de la blessure qui l'avait privé du dernier match contre Al-Feiha.
Rappelons qu'Al-Ahli occupe la cinquième place au classement du championnat saoudien avec 18 points, à 7 longueurs d'Al-Qadisiyah, leader, même si « Al-Raqi » a disputé un match de moins.