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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Malgré le retour d'Ivan Toney, Al-Ahli perd deux stars étrangères face à Al-Khaleej

I. Toney
Édouard Mendy
W. Galeno
Al Ahli vs Al Khaleej
Al Ahli
Al Khaleej
Saudi Pro League
Angleterre
Sénégal
Brésil
Arabie saoudite

Le « Raqi » sera-t-il affecté ?

Le club d'Al-Ahli d'Arabie saoudite sera contraint de disputer son match attendu face à Al-Khaleej en Roshn Saudi League sans deux de ses stars étrangères.

Al-Ahli accueille Al-Khaleej, demain jeudi, au stade de la Cité sportive Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah, lors de la onzième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué qu'Al-Ahli disputera la rencontre sans son gardien sénégalais Édouard Mendy ni son ailier brésilien Wenderson Galeno, tous deux victimes de blessures.

Mendy est absent d'Al-Ahli depuis la fin de la dernière trêve internationale, en raison d'une blessure contractée à l'entraînement, ce qui l'a écarté des matches face à Al-Fateh et Al-Feiha en Roshn League, ainsi que contre Al-Wasl des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie Élite.

De son côté, Galeno a manqué les deux derniers matches d'Al-Ahli face à Al-Wasl et Al-Feiha, en raison de la blessure dont il a souffert lors du match contre Al-Fateh en Roshn Saudi League.

Cela intervient au moment où l'attaquant anglais Ivan Toney a repris l'entraînement avec Al-Ahli, après s'être remis de la blessure qui l'avait privé du dernier match contre Al-Feiha.

Rappelons qu'Al-Ahli occupe la cinquième place au classement du championnat saoudien avec 18 points, à 7 longueurs d'Al-Qadisiyah, leader, même si « Al-Raqi » a disputé un match de moins.

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