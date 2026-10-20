Malgré le quadruplé : un expert en arbitrage crée la surprise à propos du match entre Al-Ittihad et Al-Ettifaq

Le quadruplé d'Al-Ittihad dans les filets d'Al-Ettifaq n'a pas suffi à écarter la polémique arbitrale de la rencontre, après qu'un expert en arbitrage a révélé que « Al-Amid » avait été victime d'une mauvaise décision lors du match qui a opposé les deux équipes mardi soir, dans le cadre de la dixième journée du championnat saoudien Roshn de première division, et qui s'est soldé par une victoire d'Al-Ittihad sur le score de 4-1.

Malgré ce large succès qui a offert à Al-Ittihad trois précieux points, Mohamed Kamal Richa, analyste arbitral du journal saoudien « Al-Riyadiah », a mis en lumière une action polémique survenue dans les premières minutes, affirmant qu'Al-Ittihad méritait un penalty que l'arbitre n'a pas accordé.

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Mohamed Kamal Richa a affirmé que la septième minute a été le théâtre d'une faute en faveur d'Al-Ittihad, à la suite d'une intervention de l'un des joueurs d'Al-Ettifaq sur la jambe du Portugais Danilo Pereira, estimant que la décision de l'arbitre de ne pas accorder de penalty était erronée.

L'expert en arbitrage a expliqué que l'action nécessitait l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), afin de revoir la séquence et d'aider l'arbitre à prendre la bonne décision, selon son analyse de la situation.

Cette observation arbitrale intervient malgré la réussite d'Al-Ittihad à imposer sa supériorité sur Al-Ettifaq et à s'imposer largement sur le score de 4-1, l'équipe confirmant ainsi sa capacité à sceller le sort de la rencontre et à engranger les trois points, en dépit de la polémique ayant accompagné l'une des actions du début de match.

L'analyse de Richa a de nouveau mis en lumière le rôle de l'assistance vidéo dans la révision des décisions déterminantes, en particulier lorsqu'elles concernent des actions dans la surface de réparation, même lors des matchs qui se terminent avec un large écart de buts.

Al-Ittihad a porté son total à 20 points, occupant la quatrième place au classement du championnat saoudien Roshn de première division, profitant de son large succès face à Al-Ettifaq, tandis que cette défaite est venue entraver les efforts d'Al-Ettifaq pour améliorer sa position au classement.

Et tandis que les supporters d'Al-Ittihad célébraient leur victoire sur un quadruplé, l'action impliquant Danilo Pereira est restée au cœur des débats après l'avis de l'expert en arbitrage, qui a estimé que l'arbitre avait commis une erreur en n'accordant pas de penalty en faveur d'Al-Amid à la septième minute.