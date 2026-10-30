Al-Nassr a signé une large victoire face à Al-Khaleej sur le score de 5-3, jeudi soir, dans le cadre de la douzième journée de la Saudi Pro League, lors d'un match qui a vu un brio offensif remarquable de la formation d'Al-Alami, mais qui a révélé en même temps des problèmes défensifs récurrents suscitant l'inquiétude quant à la capacité de l'équipe à rivaliser face à des adversaires plus solides.

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Malgré l'inscription de cinq buts et la récolte des trois points, le fait qu'Al-Nassr ait encaissé trois buts face à Al-Khaleej n'était pas un détail anodin, d'autant que la manière dont l'équipe adverse est parvenue jusqu'au but a mis en évidence des lacunes évidentes en matière de couverture et de placement, ainsi que des erreurs individuelles difficiles à ignorer dans une équipe qui aspire à jouer les titres.

Des erreurs défensives offrent à Al-Khaleej trois occasions de marquer

Les difficultés défensives d'Al-Nassr ont commencé tôt, lorsque le Français Julien Dominguez a réussi à ouvrir le score pour Al-Khaleej à la 16e minute, après avoir exploité l'espace laissé devant lui et dépassé facilement Mohamed Simakan, avant d'envoyer le ballon dans les filets du gardien Bento Matheus, sur une action qui a révélé la mauvaise gestion des duels individuels.

Et avant la fin de la première période, précisément à la deuxième minute du temps additionnel, Al-Nassr a encaissé un nouveau but par l'intermédiaire du Camerounais Antoine Essomba, après qu'il eut profité du recul de la couverture défensive pour ramener Al-Khaleej dans le match et confirmer que le problème n'était pas lié à une seule erreur individuelle, mais à un dysfonctionnement de l'organisation défensive de l'équipe.

Un penalty révèle la persistance des difficultés

Alors qu'Al-Nassr semblait proche de terminer le match sans encaisser davantage de buts, Al-Khaleej est revenu secouer ses filets pour la troisième fois à la quatrième minute du temps additionnel de la seconde période, après que l'arbitre eut accordé un penalty à la suite d'un recours à l'assistance vidéo, en raison d'une faute commise par le défenseur Saad Al-Nasser.

Dominguez s'est chargé de transformer le penalty avec succès, inscrivant son deuxième but personnel dans la rencontre, complétant ainsi le tableau défensif inquiétant d'Al-Nassr, incapable de préserver sa cage inviolée face à un adversaire qui a exploité les espaces et les erreurs mis à sa disposition, malgré le grand écart offensif entre les deux équipes.

Le quintuplé ne masque pas les défauts d'Al-Nassr

Le problème le plus marquant dans les trois buts encaissés par Al-Nassr réside dans le facteur commun qui les relie, à savoir les erreurs défensives et la mauvaise couverture, que ce soit dans les duels individuels ou dans la gestion des ballons dans la surface de réparation, des détails qui ne correspondent pas aux ambitions d'une équipe qui joue le titre de la Saudi Pro League et cherche à imposer sa domination sur la compétition.

Ces erreurs n'ont peut-être pas d'incidence sur le résultat d'un match qui s'est terminé par une victoire d'Al-Nassr, mais elles pourraient se transformer en véritable crise face à des adversaires dotés de plus grandes capacités offensives et sachant exploiter les demi-occasions.

C'est pourquoi le quintuplé offensif ne doit pas occulter la nécessité de corriger le problème défensif, afin que l'équipe ne paie pas le prix de ces lacunes lors de rencontres plus difficiles durant la prochaine étape.